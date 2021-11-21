سمير نصري: أجويرو أكد لي اعتزاله.. وتشافي يرد: ليس صحيحا

حالة من الغموض تحوم حول النجم سيرخيو أجويرو مهاجم برشلونة، بعدما خرجت تقارير تزعم أن الأرجنتيني مجبر على اعتزال كرة القدم بسبب مشكلة في قلبه.

سيرخيو أجويرو النادي : برشلونة برشلونة

وما زاد الطين بلة ما قاله سمير نصري لاعب مانشستر سيتي السابق والزميل الأسبق لأجويرو (33 عاما).

لاعب وسط فرنسا السابق قال عبر قناة Canal+:"أجويرو أرسل لي رسالة، للأسف الخبر صحيح".

وواصل "يؤسفني ذلك، لأنه بخلاف قيمة أجويرو كلاعب يعرفه الجميع، هو شخص جيد جدا. ليس لديه خيار، مجبر على الاعتزال. أعرف مدى حبه لهذه الرياضة، لذا أشعر بالآسف له".

وتوجه الصحفيون بدورهم لسؤال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن حقيقة الأمر، هل حقا أجويرو لن يلعب كرة القدم مرة أخرى؟

فرد أيقونة برشلونة في مؤتمر صحفي "لا أعرف شيئا، تحدثت معه منذ أيام، ما قيل ليس صحيحا".

وأضاف "ليست لدي هذه المعلومة، لا أعرف من أين جائت. أجويرو هادئ. أخبرته أن يعود للتدريبات حين يكون بخير. إنها مشكلة طبية، علينا الانتظار ومعرفة ما الأمر".

أجويرو المهاجم المخضرم غاب عن مباريات برشلونة في بداية الموسم قبل أن يخوض لقاءه الأول في 17 أكتوبر الماضي ضد فالنسيا.

مثل برشلونة في 5 مباريات قبل أن يبتعد بسبب إصابة غير معلومة.

وانضم أجويرو لبرشلونة مطلع الموسم الجاري بعقد يمتد إلى 2023، بعدما رحل عن مانشستر سيتي.