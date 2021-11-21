مران الأهلي – انتظام الشناوي وأشرف وبانون.. وتدريبات قوية للحراس

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 13:20

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

انتظم محمد الشناوي، وأيمن أشرف، وبدر بانون ثلاثي الأهلي في مران الفريق الصباحي اليوم الأحد.

وكان الثلاثي قد اكتفى بخوض تدريبات استشفائية خفيفة أمس على هامش مران الفريق الجماعي قبل أن ينتظموا اليوم في المران الجماعي.

وعقد بيتسو موسيماني مدرب الفريق، محاضرة فنية للاعبين قبيل انطلاق المران، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة غزل المحلة المقرر لها غداً في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

أخبار متعلقة
والد النني: أرتيتا متمسك به.. أتمنى أن يختم مشواره في الأهلي دروجبا: كارتيرون فرد من عائلتي.. خسر النهائي مع الأهلي ولكنه عاد للفوز مع الزمالك عبد الظاهر السقا: قادة الأهلي والزمالك حجر أساس فيوتشر.. ومروان محسن يضرب به المثل التوأم حسن في الأهلي.. القلعة الحمراء تستضيف تدريبات الاتحاد

كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، قاد تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في المران الصباحي اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها غدا الاثنين.

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، في المران الصباحي اليوم.

وحصل الرباعي على تدريبات فنية متنوعة في إطار التحضير لمباراة غزل المحلة المقرر لها غداً، الاثنين، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول على استاد الأهلي we السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق العلامة الكاملة.

الدوري المصري الأهلي مران الأهلي
نرشح لكم
مران الأهلي – انتظام الشناوي وأشرف وبانون.. وتدريبات قوية للحراس خبر في الجول – الإسماعيلي يستعيد مهاجمه من زامبيا جوائز فانتازي في الجول – Mi Portable Bluetooth Speaker للمركز الأول بالجولة الخامسة موعد مباريات الأحد 21 نوفمبر 2021.. ريال مدريد ومانشستر سيتي ومواجهات قوية في الدوري المصري دروجبا: كارتيرون فرد من عائلتي.. خسر النهائي مع الأهلي ولكنه عاد للفوز مع الزمالك دروجبا: أبو تريكة هو زيدان إفريقيا.. ولا تجرح مشاعري بالسؤال عن الحضري
أخر الأخبار
سمير نصري: أجويرو أكد لي اعتزاله.. وتشافي يرد: ليس صحيحا 6 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الأهلي – انتظام الشناوي وأشرف وبانون.. وتدريبات قوية للحراس 11 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الإسماعيلي يستعيد مهاجمه من زامبيا 20 دقيقة | الدوري المصري
أليجري: الفوز على لاتسيو رائع ولكن 31 دقيقة | الدوري الإيطالي
"أولي سيظل دائما أسطورة".. مانشستر يونايتد يعلن رحيل سولشاير وكاريك يخلفه مؤقتا 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
تشافي: برشلونة بحاجة للتحسن ساعة | الدوري الإسباني
خليفة سولشاير.. تايمز: مانشستر يونايتد يسابق الزمن للتعاقد مع زيدان ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 3 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال 4 كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022