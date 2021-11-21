مران الأهلي – انتظام الشناوي وأشرف وبانون.. وتدريبات قوية للحراس

انتظم محمد الشناوي، وأيمن أشرف، وبدر بانون ثلاثي الأهلي في مران الفريق الصباحي اليوم الأحد.

وكان الثلاثي قد اكتفى بخوض تدريبات استشفائية خفيفة أمس على هامش مران الفريق الجماعي قبل أن ينتظموا اليوم في المران الجماعي.

وعقد بيتسو موسيماني مدرب الفريق، محاضرة فنية للاعبين قبيل انطلاق المران، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة غزل المحلة المقرر لها غداً في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، قاد تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في المران الصباحي اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها غدا الاثنين.

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، في المران الصباحي اليوم.

وحصل الرباعي على تدريبات فنية متنوعة في إطار التحضير لمباراة غزل المحلة المقرر لها غداً، الاثنين، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول على استاد الأهلي we السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق العلامة الكاملة.