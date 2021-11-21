أليجري: الفوز على لاتسيو رائع ولكن

يشعر ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس بأن فريقه يحتاج للتحسن رغم أنه حقق فوزا ثمينا على لاتسيو في ملعب الأولمبيكو.

ثنائية ليوناردو بونوتشي من نقطة الجزاء أنهت مواجهة الجولة 13 من الدوري الإيطالي بفوز السيدة العجوز 2-0.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لعبنا مباراة جيدة ضد فريق ممتاز. لا تزال هناك أمور نحتاج إلى تحسينها، مثل اتخاذ القرارات داخل وحول منطقة الجزاء، لكننا حققنا فوزًا رائعا".

وأضاف "قمنا بالعديد من المحاولات على المرمى والأهم من ذلك أننا أهدرنا الكرة مرات قليلة جدًا في الدفاع أمام فريق يفضل الاحتفاظ بالكرة. تمكنا من تنفيذ خطتنا وهذه ميزة كبيرة".

وتابع "فقدنا دانيلو في وقت مبكر ولكن تمكنا من الحفاظ على شكلنا مع وجود ديان كولوسيفسكي على أرض الملعب. كنا متقاربين في الملعب، وحافظنا على تقدمنا بذكاء".

وأتم "نحن سعداء جدًا بالأداء أمام لاتسيو، ولكننا مصممون على الاستمرار في التحسن".

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بهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 21 في المركز السادس بفارق الأهداف خلف لاتسيو صاحب المركز الخامس والذي توقف رصيده عند نفس العدد من النقاط.