منع الجماهير من حضور مباراة سيتي ولايبزيج في دوري الأبطال

ستقام مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل بدون حضور جماهيري.

ويحل سيتي ضيفا على الفريق الألماني ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، بعدما يواجه باريس سان جيرمان هذا الأسبوع ضمن الجولة الخامسة.

وأفاد نادي مانشستر سيتي في بيان: "قررت السلطات الإقليمية في ولاية ساكسونيا بتطبيق إغلاق جزئي بعد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا".

وأضاف البيان "ولذلك ستقام مباراة مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 7 ديسمبر في ريد بول آرينا خلف أبواب مغلقة، دون حضور جماهيري".

وأتم البيان "سيحصل مشجعو مانشستر سيتي الذين اشتروا تذكرة حضور المباراة على استرداد كامل لثمن التذكرة، سيتصل النادي بالمشجعين المعنيين في الأيام القادمة للتأكيد على عملية عملية الاسترداد".

قبل مباريات الجولة الخامسة يتصدر سيتي المجموعة برصيد 9 نقاط يلاحقه باريس سان جيرمان بـ8 نقاط

ويملك كلوب بروج 4 نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل لايبزيج المجموعة بنقطة واحدة.