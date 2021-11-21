غانا في رسالة إلى فيفا: لا يمكن السماح لـ اتحاد جنوب إفريقيا بما فعله

أرسل الاتحاد الغاني لكرة القدم، رسالة إلى الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن شكوى نظيره الجنوب إفريقي حول مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وجاء خطاب الاتحاد الغاني، كرد على فيفا الذي طلب من اتحاد النجوم السوداء الرد على الشكوى بحد أقصى يوم 20 نوفمبر.

واستند رد الاتحاد الغاني إلى 3 نقاط عامة، أولها عدم قيام الاتحاد الجنوب الإفريقي بمنح مراقب المباراة شكوى مكتوبة عقب المباراة وتقديمه فقط لشكوى شفوية.

وكذلك، استند الاتحاد الغاني إلى عدم تسديد الاتحاد الجنوب إفريقي لرسوم الشكوى في موعدها.

أما النقطة الأخيرة التي استند إليها الاتحاد الغاني هي طلب اتحاد جنوب إفريقيا لـ 72 ساعة لتقديم أدلة حول التلاعب في نتيجة المباراة، وهو ما وصفه الاتحاد الغاني بأنه "صراخ كاذب بوجود ذئب، قبل الذهاب 72 ساعة لمعاينة الأضرار".

وطالب خطاب الاتحاد الغاني، فيفا، بعدم قبول شكوى جنوب إفريقيا، وتغريمها بسبب "طعنها في صورة أهم بطولة عالمية وهي كأس العالم".

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد تعرض للهزيمة بهدف دون مقابل من ركلة جزاء في ختام منافسات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتأهل منتخب غانا بتلك النتيجة إلى المرحلة الإقصائية من التصفيات بينما ودعت جنوب إفريقيا المنافسات بفارق الأهداف.