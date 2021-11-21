جوائز فانتازي في الجول – Mi Portable Bluetooth Speaker للمركز الأول بالجولة الخامسة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 11:13

كتب : أحمد غالب

جائزة الفانتازي

تصدر الترتيب العام للجولة الخامسة من فانتازي في الجول واربح موبايل Mi Portable Bluetooth Speaker مقدم من شاومي.

يمكنك استغلال بطاقات الفانتازي لتعزيز نقاطك من خلال بطاقة (الانتقالات المجانية) التي سوف تمنحك حرية تغيير أي عدد من اللاعبين دون التعرض لأي خصم من النقاط، هذه الخاصية صالحة للاستخدام 4 مرات طوال الموسم.

وتسطيع أيضا استخدام بطاقة (الكابتن الثلاثي) التي سوف تمنحك نقاط القائد الخاص بتشكيلاتك مضروبة X3.

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أما إذا قمت بتفعيل خاصية (دكة البدلاء) فسيتم حساب نقاط البدلاء في تشكيلتك إضافة على نقاط تشكيلك الأساسي.

حدث فريق واختر اللاعبين بعناية حتى تحصد أعلى عدد من النقاط في الجولة وتفوز بالجائزة.

ألعب وسجل الآن عبر هذا الرابط.

وحمل تطبيق اللعبة من هنا:

أندرويد:

أيفون:

هواوي:

حدث فريقك قبل غلق باب الانتقالات اليوم الموافق الأحد في تمام الرابعة والنصف عصرًا.

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