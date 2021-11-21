والد النني: أرتيتا متمسك به.. أتمنى أن يختم مشواره في الأهلي

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 11:03

كتب : FilGoal

محمد النني منتخب مصر

قال ناصر النني، والد محمد النني لاعب أرسنال، إن ميكيل أرتيتا مدرب الأخير متمسك باللاعب.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وصرح النني عبر قناة الشمس "أرتيتا متمسك بمحمد".

وواصل "قد يحتاجه الفترة المقبلة ويستمر مع الفريق".

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وأتم "أتمنى أن يختم محمد مشواره في الأهلي".

وكتبت تقارير أن أرسنال يفكر في الاستغناء عن النني بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

ولعب النني 54 دقيقة فقط في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتهي عقده مع فريق المدفعجية في يونيو المقبل.

محمد النني أرسنال أرتيتا
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