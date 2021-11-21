والد النني: أرتيتا متمسك به.. أتمنى أن يختم مشواره في الأهلي
الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 11:03
كتب : FilGoal
قال ناصر النني، والد محمد النني لاعب أرسنال، إن ميكيل أرتيتا مدرب الأخير متمسك باللاعب.
محمد النني
النادي : أرسنال
وصرح النني عبر قناة الشمس "أرتيتا متمسك بمحمد".
وواصل "قد يحتاجه الفترة المقبلة ويستمر مع الفريق".
وأتم "أتمنى أن يختم محمد مشواره في الأهلي".
وكتبت تقارير أن أرسنال يفكر في الاستغناء عن النني بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات.
ولعب النني 54 دقيقة فقط في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وينتهي عقده مع فريق المدفعجية في يونيو المقبل.
نرشح لكم
تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي والد النني: أرتيتا متمسك به.. أتمنى أن يختم مشواره في الأهلي تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية دروجبا عن صلاح: إذا استمر بنفس مستواه سيحطم كل أرقامي.. كنت واثقا من انفجاره منذ مزاملته زلزال جديد في آنفيلد - ليفربول ينهي استفاقة أرسنال برباعية دورتموند يقترب من الصدارة بثنائية على شتوتجارت في غياب مرموش