عصام عبد الفتاح: أعرف من يتربص بالحكام ولماذا
الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 10:52
كتب : FilGoal
يرى عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك من ينتظر أي عثرة لحكم، في مباريات الدوري المصري الممتاز، لكي ينتقد التحكيم.
وقال عبد الفتاح عبر قناة أون تايم سبورتس 2:"هناك تربص غير عادي بالحكام".
وأضاف "أعرف ممن وما هو سببه. لن ننجح دون مساندة كل عناصر اللعبة".
وبسؤاله هل يدير الحكم محمد عادل مباريات للأهلي والزمالك مستقبلا، أجاب "أكيد".
وتعرض عادل لانتقادات بعد تفسيره لقراراته في مباراة الأهلي والزمالك التي حسمها الأول بنتيجة 5-3 في الجولة الثالثة من الدوري.
وكانت المباراة هي الثالثة على التوالي بين الأهلي والزمالك التي يديرها حكم مصري.
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