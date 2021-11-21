المدير الإداري لـ الزمالك: أزمة تجديد بنشرقي ستُحل.. وسنلعب ضد أندرلخت وبازل

يتوقع عمرو أبو العز المدير الإداري للزمالك أن يتفق النادي قريبا مع لاعبه أشرف بنشرقي على تجديد العقد.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وقال أبو العز عبر قناة الشمس:"أزمة تجديد عقد بنشرقي ستُحل قريبا".

ولا يزال الزمالك يسعى لتمديد عقد نجمه المغربي الذي ينتهي في يونيو المقبل، إلا أن الشرط الجزائي لا يزال محل خلاف بين الطرفين.

وأضاف "رزاق سيسيه من المتوقع انضمامه للتدريبات بعد التوقف المقبل (الخاص ببطولة كأس العرب)".

وأردف "الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية لم يردا علينا بشأن الحكم الذي حصل عليه (محمود عبد الرازق) شيكابالا".

وكان شيكابالا قائد الزمالك حصل على حكم من مركز التسوية والتحكيم يقضي بإيقاف قرار إيقافه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وواصل "خلال التوقف المقبل سنقيم معسكرا في الإمارات وسنلعب دورة ودية ضد أندرلخت وبازل وناد إماراتي".

وبشأن منصب المدرب العام في الفريق قال:"المدرب باتريس كارتيرون لم يتحدث في هذا الأمر مع أحد".

ويستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي يوم الإثنين في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ثم يحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا يوم الخميس في آخر لقاء قبل توقف مدته 26 يوما.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط.