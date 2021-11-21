موعد مباريات الأحد 21 نوفمبر 2021.. ريال مدريد ومانشستر سيتي ومواجهات قوية في الدوري المصري

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 10:21

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بهدف فيل فودين في كلوب بروج

يشهد اليوم الأحد مباريات قوية سواء في الدوريات الأوروبية أو في الدوري المصري.

ففي إنجلترا، يحل إيفرتون ضيفا ثقيلا على مانشستر سيتي في الرابعة مساء، بينما يستضيف توتنام ليدز يونايتد في السادسة والنصف.

وفي إسبانيا يستضيف غرناطة ريال مدريد في الخامسة والربع، بينما يستضيف ريال سوسييداد فالنسيا في العاشرة مساء.

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وفي الدوري المصري، يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على فاركو في الخامسة والنصف.

ويواجه مصر للمقاصة الاتحاد السكندري في الثامنة مساءا.

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موعد مباريات الأحد 21 نوفمبر 2021
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