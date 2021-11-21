دروجبا: كارتيرون فرد من عائلتي.. خسر النهائي مع الأهلي ولكنه عاد للفوز مع الزمالك

تحدث ديدييه دروجبا أسطورة الكرة الإيفوارية وتشيلسي الإنجليزي عن وضع فريقه الحالي تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، كما تحدث عن علاقته بالفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

وقال دروجبا في حديثه لقناة المحور: "منذ تولى توخيل القيادة في نصف الموسم الماضي أتى ولديه فلسفته وطور الفريق بالفعل، أرى أن (سابقه) فرانك لامبارد كان عظيما ولكن كان هناك مشكلة بشأن الاستمرارية".

وأضاف "ما يقوم به توخيل هذا الموسم رائع للغاية. دوري أبطال أوروبا كان مستحقا، والآن يمكننا القول إن تشيلسي واحد من أفضل الفرق في أوروبا، وما يحققه في الدوري حاليا يجعلني فخورا لأننا الآن ننافس بعد وقت طويل".

وأوضح "أعتقد أن حظوظ تشيلسي كبيرة ولكن المنافسة قوية كالعادة في وجود مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد أيضا وكل هذه الفرق تحتاج للفوز بالدوري، ويمكننا أيضا وضع توتنام في الاعتبار مع وصول أنطونيو كونتي، رأيت الرجل يعمل وأعتقد أنه سينافس".

وتابع "الفوز بالدوري سيكون جيدا لتشيلسي ومالكه الذي عمل كثيرا لأجل النادي في الماضي، لا أعلم عدد السنوات التي عملها لكي يقود الفريق إلى أعلى الدرجات".

أما عن فشل منتخب كوت ديفوار في التأهل إلى كأس العالم قال دروجبا: "نمتلك منتخب جيد ولدينا لاعبين جيدين بمختلف الدوريات الكبرى، لكننا خسرنا بعض النقاط التي لا يمكن أن نخسرها أمام منتخبات مثل موزمبيق، وهذا كان سبب عدم تأهلنا للمرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم".

وفشل منتخب ساحل العاج في التأهل إلى التصفيات النهائية لصالح الكاميرون، الذي تأهل ضمن منتخبات التصنيف الثاني مصر والكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، لمواجهة أحد فرق التصنيف الأول وهم الجزائر والمغرب وتونس والسنغال ونيجيريا.

وعن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الذي سبق له اللعب تحت قيادته في فينيكس الأمريكي بين 2017 و2018 قال دروجبا: "أعتبر كارتيرون فرد من عائلتي حيث مررنا بالكثير معا. أعرفه من 2001-2002 وهو إنسان جيد كلاعب وكمدير فني".

وواصل "هو دائما ما يحقق شيئا ما مع كل فريق يتولى تدريبه. شاهدناه مع مازيمبي وقدم مستوى جيد ودائما ما يخرج أفضل ما لدى لاعبيه".

واختتم "رأيته مع الأهلي ومع الزمالك الآن وظهر بشكل جيد للغاية. من الصعب خسارة مباراة نهائية، أعرف شعور ذلك ولكنه عاد لمصر من جديد ليفوز مع الزمالك".

وكان كارتيرون قد خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 مع الأهلي على يد الترجي التونسي، حيث فاز ذهابا 3-1 ولكنه خسر الإياب 3-0.