دروجبا: أبو تريكة هو زيدان إفريقيا.. ولا تجرح مشاعري بالسؤال عن الحضري

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 01:09

كتب : FilGoal

عصام الحضري وديديه دروجبا - رسمة شروق عز الدين

شدد ديدييه دروجبا لاعب تشيلسي السابق وأسطورة كوت ديفوار أن محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق كان يمكنه النجاح في أوروبا مشيرا إلى أن عصام الحضري كان الأصعب في مواجهته.

وقال دروجبا في تصريحات لقناة المحور عن أيا من لاعبي جيل منتخب مصر السابقين كان يمكنه النجاح في أوروبا: "بالنسبة لي سأختار محمد أبو تريكة، إنه زين الدين زيدان الإفريقي".

وأضاف "كان من ضمن الأفضل ولو اتيحت له الفرصة للانتقال لفريق كبير كان سيكون هذا أفضل بالنسبة له، لاعب مثله كان سيحقق النجاح هناك".

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وأجاب دروجبا مازحا عن كون الحضري المنافس الأصعب بالنسبة له "لماذا تريد أن تجرح مشاعري؟".

وتابع عن استغرابه من عدم احترافه في أوروبا "بالطبع نعم وليس ههو فقط بل أكثر من لاعب من هذا الجيل في منتخب مصر، ليس لأنه تصدى لركلة جزاء او كرة من على الخط مني ولكن للمستويات القوية التي يظهر بها".

وأتم مازحا "الحضري كان يمكنه اللعب حتى 70 عاما ويتصدى للكرات وضربات الجزاء والفرص الصعبة".

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