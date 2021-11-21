عبد الظاهر السقا: قادة الأهلي والزمالك حجر أساس فيوتشر.. ومروان محسن يضرب به المثل

أعرب عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر عن سعادته بانضمام ثلاثة لاعبين من الفريق الأول للمنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب عن قائمة الفراعنة المشاركة في كأس العرب، والتي شهدت تواجد أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ثلاثي فيوتشر.

وقال السقا في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2": "أرى ذلك شهادة نجاح لنادي فيوتشر. تعاقدنا مع العديد من اللاعبين، وكان شعارنا أننا جميعا لا نملك رصيد في هذا النادي وبالتالي يجب على الجميع أن يضيف رصيده".

وأضاف "اختياراتنا لم تكن عشوائية، وهذا النادي يبني شخصيته باعتباره ولد كبيرا. تعاقدنا مع لاعبين كبار مثل سعد سمير ومحمود جنش قادة من الأهلي والزمالك، وهذه نوعية اللاعبين القادرين على السيطرة على غرفة الملابس والحصول على حب اللاعبين".

وأوضح "هذا فريق لم يندمج فنيا بصورة كاملة ولكنه مندمج أخلاقيا. أخذنا أول 4 مباريات بصورة تدريجية، حيث لم يكن مستوى فاركو أفضل شيء، وواصلنا التدرج وصولا لمباراة إيسترن كومباني التي ظهر فيها الفريق بشكل رائع، وأرى أن ذلك نتاج عمل جميع الأفراد في المنظومة".

وعن طموح الفريق قال المدير الرياضي لنادي فيوتشر: "لا يمكن القول لفريق مثل الأهلي والزمالك إنه لن يأخذ الدوري، ولا يمكنك القول لبيراميدز إنه سيكون خارج المربع، وبالتالي لا يمكن القول لمجموعة اللاعبين التي نملكها إنهم سينهون الدوري في المركز العاشر. طموحنا ليس بحاجة للحديث عنه بصورة محددة ولكن يمكن استنتاجه".

وواصل عبد الظاهر السقا "لا يجب أن نقول إن هدفنا هو دخول المربع الذهبي، بل يجب أن نعمل العمل اللازم للوصول إلى المربع الذهبي بالتعاقدات على مستوى الجهاز الفني واللاعبين، ولا يمكن في النهاية تحقيق ذلك بدون نقاط. هدفنا الأول هو تجميع النقاط، ولكن عندما يجتمع جمع النقاط مع جودة الأداء هذا هو الأفضل".

وأخيرا عن مروان محسن قال: "أولا كسبنا شخصية محترمة للغاية ولاعب كبير يتدرب أكثر من الصغار، علي ماهر مدرب الفريق يضرب به المثل في المحاضرات الفنية. إنه يسعى لإعادة إثبات نفسه ونحن نساعده على ذلك نفسيا ولكن أولا هو من يساعد نفسه".

يذكر أن فيوتشر يحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط بعد نهاية أول 4 جولات من عمر الدوري المصري الممتاز.