ضربة بداية تشافي ناجحة.. برشلونة ينهي شهر الجفاف بانتصار في الدربي

في ضربة بداية تشافي هيرنانديز مع برشلونة، عادت البسمة إلى الجماهير الكتالونية بعد حسم الدربي.

فاز برشلونة على إسبانيول بهدف مقابل لا شيء على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني. فوز هو الأول للفريق الكتالوني بالدوري منذ آخر فوز على فالنسيا قبل شهر بالتمام والكمال.

سجل ميمفيس ديباي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 20 نقطة مرتقيا للمركز السادس، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 17 نقطة في المركز الـ11.





































التشكيل

تشافي هيرنانديز بدأ أولى مبارياته كمدرب بـ إلياس أكوماش الموهبة المغربية صاحب الـ17 عاما كأساسي، وبجانبه ميمفيس ديباي، وجافي في الهجوم.

نيكو جونزاليس بدأ في خط الوسط كذلك بجانب سيرخيو بوسكيتس، وفرانكي دي يونج.

التشكيل الأول لتشافي 🌟 الشباب يحكم، جافي في خط الوسط وشوكور ونيكو جونزاليس في الهجوم 🔵 pic.twitter.com/QJJibkeEfl — FilGoal (@FilGoal) November 20, 2021

وصف المباراة

برشلونة بدأ المباراة بقوة لإحراز التقدم. طولية في الدقيقة الثالثة، مهدها فرانكي دي يونج برأسية إلى ميمفيس ديباي الذي سدد، وتصدى لها دييجو لوبيز بصعوبة.

وكاد الموهبة الجديدة إلياس يسجل التقدم في الدقيقة الـ13 بعد عرضية أرضية من خوردي ألبا، قابلها أكوماش بتصويبة من داخل الست ياردات، لكن فوق المرمى.

واستمر ضغط برشلونة في الدقيقة الـ15 بعد تمريرة من دييجو لوبيز يقطعها نيكو جونزاليس ويسقط داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة الجزاء والحكم لا يحتسب شيء.

وكانت أخطر فرص اللقاء بالدقيقة الـ27. عرضية من ألبا إلى جافي الذي استلم وسدد وأنقذها الدفاع لتصل إلى ديباي الذي يسقط ويطالب بركلة جزاء.

وفي نفس الهجمة مرر سيرخيو بوسكيتس الكرة إلى ديباي الذي انفرد وسدد، لكن تصدى لها دييجو لوبيز.

بوسكيتس سدد بنفسه في الدقيقة الـ30، لكن دييجو لوبيز تصدى لها على مرتين.

Cat like reflexes from @DiegoLopezOf in #BarçaEspanyol! 😼 The second half of the Barcelona derby is now underway on #LaLigaTV! 🔛 pic.twitter.com/Grq4N1lB7C — LaLigaTV (@LaLigaTV) November 20, 2021

ورد إسبانيول في الدقيقة الـ44 عن طريق راؤول دي توماس الذي تلاعب بـ مينجيزا وسدد في بيكيه، لتغير الكرة اتجاهها وينفذها تير شتيجن بأطراف أصابعه وبمساعدة العارضة، ولينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

تشافي أجرى أولى التبديلات مع بداية الشوط الثاني. شارك عبد الصمد الزلزولي بدلا من إلياس أكوماش.

وسريعا جدا، تحصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة الـ45 بعد عرقلة ديباي.

ميمفيس سدد ركلة الجزاء بنفسه في المرمى، مسجلا التقدم لفريقه، وأولى أهداف برشلونة في حقبة تشافي.

فيسنتي مورينو مدرب إسبانيول حاول هنا تدارك الموقف. وشارك نيكو ميلاميد، ومانويل مورناليس في الدقيقة الـ56 بدلا من خافيير بولدو، وديفيد لوبيز.

وكاد المغربي الجديد والبديل عبد الصمد الزلزولي يسجل الثاني في الدقيقة الـ61 بعد بينية من بوسكيتس، لكنه سدد وأنقذها المدافع قبل دخول الشباك.

حملة دي توماس

راؤول دي توماس بدأ من هنا حملة منفردة على مرمى تير شتيجن، كان القائم فيها خصمه الوحيد.

الدولي مؤخرا دي توماس انفرد في الدقيقة الـ69 وسدد بجانب القائم وأهدر التعادل.

تشافي تدخل مبكرا في الدقيقة الـ70 بدخول فيليبي كوتينيو بدلا من جافي في الدقيقة الـ70.

ورد إسبانيول بدخول لاندري ديامتا، والصيني وو لي بالدقيقة الـ78 بدلا من يانجيل هيريرا، وأدريام إمباربا.

في نفس الدقيقة، شارك ريكي بويج بدلا من سيرخيو بوسكيتس.

راؤول دي توماس نفذ كرة ثابتة في الدقيقة الـ81 في القائم الأيمن، ليضيع التعادل على الضيوف.

ومجددا هدد دي توماس مرمى شتيجن في الدقيقة الـ85 بعد عرضية من الجهة اليسرى، قابلها برأسية في القائم الأيمن لـ شتيجن.

وأجرى تشافي آخر تبديلاته في الدقيقة الـ88 بدخول يوسف ديمير، ورونالد أراوخو بدلا من نيكو جونزاليس، وأوسكار مينجيزا.

وكانت آخر تبديلات إسبانيول بالدقيقة الـ95 بدخول لورين مورون بدلا من سيرجي داردير.

وكاد إسبانيول يتعادل في الدقيقة الأخيرة بعد كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء للمهاجم الذي فشل بالتسديد، ليمسكها شتيجن، وينتهي اللقاء بفوز برشلونة.

تشافي عقب تحقيق فوزه الأول مع برشلونة في دربي كاتالونيا 🙌pic.twitter.com/5dp8lm5XVi — FilGoal (@FilGoal) November 20, 2021

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 20 نقطة مرتقيا للمركز السادس، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 17 نقطة في المركز الـ11.