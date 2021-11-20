انتفاضة زلاتان ليست كافية.. السقوط الأول لميلان في الدوري

فاز فيورنتينا على ميلان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب أرتيميو فرانكي في الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

الهزيمة هي الأولى لميلان الذي يتلقاها في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

سجل أهداف فيورنتينا كل من ألفريق دونكان، وريكاردو سابونارا، ودوسان فلاهوفيتش، بينما سجل أهداف ميلان زلاتان إبراهيموفيتش، ولورينزو فينوتي بالخطأ في مرمى فريقه.

قاد زلاتان إبراهيموفيتش ورافاييل لياو خط الهجوم الذي بدأ به ستيفانو بيولي تشكيل ميلان.

تقدم ألفريد دونكان بالهدف الأول لفيورتنيتا في الدقيقة الـ 15 بعد خطأ فادح من تاتاروشانو حارس ميلان الذي أمسك بكرة سهلة قبل أن تقع من يده ويكملها دونكان في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 45 أضاف سابونارو الهدف الثاني لفيورنتينا بتسديدة رائعة سكنت المقص الأيسر للحارس الروماني.

وفي الشوط الثاني استمر فيورتنينا في التسجيل وكان دور فلاهوفيتش الذي تلقى تمريرة رائعة من دونكان لينفرد بالمرمى ويمر من تاتاروشانو ويسجل الكرة في الشباك.

وبعد دقيقتين فقط قلص إبراهيموفيتش الفارق لميلان بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 67 أضاف إبراهيموفيتش الهدف الثاني مستغلا عرضية أرضية من ثيو هيرنانديز داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في المرمى من لمسة واحدة.

وعاد فلاهوفيتش لتسجيل الهدف الرابع لفيورنتينا في الدقيقة الـ 84 مستغلا خطأ ثيو في الخروج بالكرة ليقطعها منه ويسدد كرة أرضية قوية في المرمى.

وأنهى فينوتي أهداف المباراة بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 96 بعد رأسية رائعة من إبراهيموفيتش ارتدت من القائم وعادت من جسده وسكنت الشباك، قبل أن يصفر الحكم نهاية المباراة مباشرة.

بذلك الفوز ارتفع رصيد فيورنتينا للنقطة الـ 21 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن لاتسيو ويوفنتوس أصحاب المركزي السادس والسابع بنفس الرصيد من النقاط.

بينما توقف رصيد ميلان عند النقطة الـ 32 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر والذي سيلعب أمام إنتر غدا الأحد.

ويستضيف ميلان فريق ساسولو على ملعب سان سيرو في الجولة المقبلة، بينما سيخرج فيورنتينا لمواجهة إمبولي خارج ملعبه.