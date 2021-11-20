التوأم حسن في الأهلي.. القلعة الحمراء تستضيف تدريبات الاتحاد

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 23:42

كتب : بسام أبو بكر

حسام حسن وخالد بيبو - تدريبات الاتحاد السكندري في الأهلي

استضاف فرع النادي الأهلي في مدينة نصر تدريبات الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق ومهاجم الأحمر السابق، وشقيقه مدير الكرة إبراهيم حسن ظهير الأهلي السابق.

وجاء استقبال التوأم حسن وبقية الجهاز الفني ولاعبي الاتحاد السكندري، في وجود خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء وعدد من الإداريين في النادي.

يأتي ذلك في ختام استعدادات الاتحاد السكندري في القاهرة لمواجهة مصر للمقاصة على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

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ووجه مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي شكره إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على استجابته السريعة لطلب زعيم الثغر باستضافة تدريبات الفريق اليوم لسوء الأحوال الجوية بالإسكندرية.

وتقام المباراة في الثامنة من مساء الغد -الأحد- ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع في الدوري المصري بـ7 نقاط، بفارق الأهداف عن فيوتشر السادس، فيما يحتل مصر للمقاصة المركز الثاني عشر بـ4 نقاط.

الاتحاد السكندري الأهلي حسام حسن
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