أحمد رفعت لاعب الجولة الرابعة في الدوري المصري

توج أحمد رفعت جناح فيوتشر بجائزة لاعب الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز بحسب ما أعلنته رابطة الأندية المصرية.

وعرضت الرابطة إحصائيات رفعت، الذي سجل هدفا وصنع 5 فرص وبلغت نسبة دقة تمريراته 89% في مباراة فريقه أمام إيسترن كومباني.

وسجل رفعت هدفه في الدقيقة 94، في المباراة التي انتهت بفوز فيوتشر على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وسجل عمر كمال عبد الواحد الهدف الأول في الدقيقة 5، تلاه غنام محمد في الدقيقة 16 ثم أضاف مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، بينما سجل محمد حسن هدف إيسترن كومباني الوحيد في الدقيقة 80.

ورفع فيوتشر رصيده بهذا الفوز إلى 7 نقاط في المركز السادس، فيما يتذيل إيسترن كومباني جدول الترتيب بلا نقاط بعد تعرضه للهزيمة الرابعة على التوالي.