رئيس لجنة الحكام: هدف المقاولون الملغي تسلل لهذا السبب.. وطرد حمدي فتحي مستحق

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 23:27

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف حمدي فتحي في المقاولون العرب

حسم عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، الجدول حول القرارات التحكيمية لمباراة الأهلي والمقاولون العرب.

الأهلي فاز على المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

المباراة شهدت العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، بين هدف ملغي للتسلل، وركلتي جزاء غير محتسبتين، وطرد.

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وقال عبد الفتاح في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "هدف المقاولون الملغي تسلل على ضمانتي الشخصية. حكم الفيديو رسم خطين في تلك اللعبة، أحدهما على لاعب خطأ بالفعل والثاني كان صحيحا على آخر مدافع وأظهر تسلل لاعب المقاولون".

وأوضح "شريط المباراة لم يظهر إلا الخط الخاطئ ولم يظهر الخط المرسوم بشكل صحيح بعدها. سنحاسب المسؤول عن ذلك، سواء كان حكم الفيديو أو مساعده أو مخرج المباراة".

واستمر "لا أحد يتلاعب بالخطوط والحكام ولجنة الحكام لديهم ضمير".

رئيس لجنة الحكام أكمل "الأهلي لا يستحق ركلة جزاء في آخر كرة بالمباراة لأنه لا يوجد لمسة يد أصلا".

وواصل "طرد حمدي فتحي مستحق في رأيي. منع فرصة محققة يساوي طرد، وأقرب لاعبي الأهلي بعيد عن الكرة".

وأتم "حكم الفيديو قدم مباراة كبيرة وليس كما قال الناس، أقيمه بـ 8.5 من 10".

فوز الأهلي رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة.

الدوري المصري الأهلي المقاولون العرب حمدي فتحي عصام عبد الفتاح
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