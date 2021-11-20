رابطة الأندية تعلن قرارات الجولة الرابعة "تغريم الإسماعيلي وعقوبة قوية في لقاء الأهلي والمقاولون"

كشفت رابطة أندية الدوري المصري عن العقوبات الموقعة عن مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري.

وأعلنت رابطة الأندية، إيقاف حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لمباراة واحدة بعد طرده مباشرة أمام المقاولون العرب.

كذلك كشفت الرابطة عن إيقاف فريد شوقي لاعب وسط المصري لمباراة بسبب الطرد أمام بيراميدز.

من جهة أخرى، غرمت اللجنة نادي الإسماعيلي بمبلغ 40 ألف جنيه. 20 ألفا للتأخير في نزول اللاعبين قبل بداية الشوط الثاني، ومثلهم بسبب السباب الجماعي من الجماهير لأحد عناصر اللعبة.

ووقعت اللجنة عقوبة قوية على عبد الرحمن محمد علي مخطط أحمال المقاولون العرب بإيقافه لـ 8 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب سباب الحكم عقب نهاية المباراة.

وأخيرا، إيقاف محمود عماد لاعب فاركو لمباراتين بسبب الطرد للعب العنيف أمام مصر للمقاصة.

وتبدأ مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.