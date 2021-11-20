رابطة الأندية تعلن قرارات الجولة الرابعة "تغريم الإسماعيلي وعقوبة قوية في لقاء الأهلي والمقاولون"

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 22:41

كتب : FilGoal

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

كشفت رابطة أندية الدوري المصري عن العقوبات الموقعة عن مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري.

وأعلنت رابطة الأندية، إيقاف حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لمباراة واحدة بعد طرده مباشرة أمام المقاولون العرب.

كذلك كشفت الرابطة عن إيقاف فريد شوقي لاعب وسط المصري لمباراة بسبب الطرد أمام بيراميدز.

من جهة أخرى، غرمت اللجنة نادي الإسماعيلي بمبلغ 40 ألف جنيه. 20 ألفا للتأخير في نزول اللاعبين قبل بداية الشوط الثاني، ومثلهم بسبب السباب الجماعي من الجماهير لأحد عناصر اللعبة.

ووقعت اللجنة عقوبة قوية على عبد الرحمن محمد علي مخطط أحمال المقاولون العرب بإيقافه لـ 8 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب سباب الحكم عقب نهاية المباراة.

وأخيرا، إيقاف محمود عماد لاعب فاركو لمباراتين بسبب الطرد للعب العنيف أمام مصر للمقاصة.

وتبدأ مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

الدوري المصري رابطة أندية الدوري الأهلي المقاولون العرب المصري حمدي فتحي فريد شوقي
نرشح لكم
التوأم حسن في الأهلي.. القلعة الحمراء تستضيف تدريبات الاتحاد رئيس الحكام يحسم الجدل: هدف المقاولون تسلل لهذا السبب.. وطرد حمدي فتحي مستحق أحمد رفعت لاعب الجولة الرابعة في الدوري المصري رابطة الأندية تعلن قرارات الجولة الرابعة "تغريم الإسماعيلي وعقوبة قوية في لقاء الأهلي والمقاولون" على رأسهم رمضان والسعيد.. 22 لاعبا في قائمة بيراميدز لمباراة إيسترن كومباني الإسماعيلى يجهز الترهونى لتدعيم دفاعاته
أخر الأخبار
ضربة بداية تشافي ناجحة.. برشلونة ينهي شهر الجفاف بانتصار في الدربي 9 دقيقة | الدوري الإسباني
رامسديل: أنفيلد من أصعب الملاعب.. والخسارة أمام ليفربول لن تحدد موسمنا 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انتفاضة زلاتان ليست كافية.. السقوط الأول لميلان في الدوري 32 دقيقة | الدوري الإيطالي
التوأم حسن في الأهلي.. القلعة الحمراء تستضيف تدريبات الاتحاد 36 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الحكام يحسم الجدل: هدف المقاولون تسلل لهذا السبب.. وطرد حمدي فتحي مستحق 51 دقيقة | الدوري المصري
أحمد رفعت لاعب الجولة الرابعة في الدوري المصري 51 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: نافسنا في شوط وتحطمنا في 20 دقيقة.. وهنأت كلوب بعد المباراة ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: لا قرار جديد في مستقبل سولشاير مع مانشستر يونايتد حتى الآن ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 3 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال 4 كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022