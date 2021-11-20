على رأسهم رمضان والسعيد.. 22 لاعبا في قائمة بيراميدز لمباراة إيسترن كومباني

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز قائمته لدخول المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

ويحل إيسترن كومباني ضيفا على نظيره بيراميدز في الثالثة من عصر الإثنين 22 نوفمبر على ملعب الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي - أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - محمود وادي

ويخوض بيراميدز تدريبه الأخير في الثانية والنصف ظهر غد الأحد على ملعب الدفاع الجوي، قبل الدخول في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة.