انتهت الدوري الإيطالي - فيورنتينا (4) - (3) ميلان.. فوز مثير لـ فيورنتينا

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 21:46

كتب : FilGoal

سيمون كاير مدافع ميلان وسيبريان تاتاروسانو حارس الفريق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيورنتينا وميلان، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

ق96 جوووول ثالث لميلان في اللحظات الأخيرة فينوتي بالخطأ في مرماه.

ق84 جووول رابع لفيورنتينا عن طريق فلاهوفيتش بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء

ق67 جوووول الثاني لميلان إبراهيموفيتش مستغلا عرضية من ثيو هيرنانديز

ق61 هدف لميلان عن طريق إبراهيموفيتش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق59 جووول ثالث لفيورنتينا عن طريق فلاهوفيتش

نهاية الشوط الأول

ق46 جوووول ثاني لفيورنتينا، سابونارا بتسديدة رائعة

ق41 رأسية من إبراهيموفيتش خارج المرمى.

ق29 الحارس يتصدى لتسديدة جديدة من لياو.

ق20 تسديدة من رافاييل لياو يتصدى لها الحارس.

ق17 رأسية من فلاهوفيتش فوق المرمى.

ق14 جووول أول لفيورنتينا عن طريق دونكان بعد خطأ قاتل من تاتاروشانو حارس ميلان

ق4 هدف ملغي لإبراهيموفيتش بسبب وضعية تسلل

بداية المباراة

ميلان فيورنتينا،ميلان الدوري الإيطالي
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