منافس مصر – بونجاح وسعيود وبراهيمي على رأس قائمة مدججة لـ الجزائر

سيتواجد بغداد بونجاح، وأمير سعيود، وياسين براهيمي على رأس قائمة مدججة بالنجوم لـ الجزائر في كأس العرب.

أعلن جمال بلماضي مدرب الجزائر، قائمة بلاده للمشاركة في بطولة كأس العرب.

قائمة الجزائر شهدت تواجد كامل النجوم الذين يلعبون في الدوريات العربية، وعلى رأسهم رايس مبولحي حارس الاتفاق السعودي، وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري.

ويتواجد ياسين براهيمي لاعب نادي ضمك، وكذلك أمير سعيود نجم الطائي السعودي، ولاعب الأهلي السابق، بجانب العربي هلال سوداني لاعب ضمك.

وجاءت قائمة الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي – مصطفى زغبة – عبد الرحمن مجادل.

الدفاع: مهدي تاهرات – أيوب عبد اللاوي – حسين بن عيادة – أيمن بوقرة – جمال بن العمري – محمد أمين توقاي – إلياس شتي.

الوسط: مهدي عبيد – سفيان بن دبكة – زكريا الدراوري – حسام الدين مرازيق.

الهجوم: طيب مزياني – بغداد بونجاح – أمير سعيود – ياسين براهيمي – يوسف بلايلي – مروان زروقي – زين الدين بوتمان – العربي هلال سوداني.

وتتواجد الجزائر في المجموعة الثالثة للبطولة رفقة مصر، والسودان، ولبنان.