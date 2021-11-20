رأس فيليبي تنقذ أتلتيكو مدريد في الوقت القاتل

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 21:32

كتب : FilGoal

أتلتيكو مدريد

في الوقت القاتل، انتزع أتلتيكو مدريد انتصارا غاليا على مضيفه أوساسونا بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري الإسباني.

قضى أتلتيكو شوطا سلبيا، أخطر فرصه دانت لصالح أوساسونا بتسديدة لوكاس تورو في الدقيقة 36 والتي تصدى لها يان أوبلاك ببراعة من الزاوية اليسرى.

وفي الدقيقة 56 سجل أنطوان جريزمان هدفا لصالح الروخيبلانكوس ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

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أول تبديلات دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أتت في الدقيقة 65 بنزول رودريجو دي بول ولويس سواريز بدلا من توماس ليمار وأنخيل كوريا.

وفي الدقيقة 75 حل ماتيوس كونها وجوفري كوندوجبيا بدلا من جريزمان وماركوس يورينتي.

آخر تبديلات سيميوني أتى في الدقيقة 85 بنزول كارلوس مارتن بدلا من سيمي فيرساليكو.

أخيرا في الدقيقة 87 أتى الهدف المنتظر برأسية المدافع فيليبي الناتجة عن ركنية أرسلها البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو.

بذلك يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 26 نقطة من 13 مباراة في المركز الرابع وله مباراة مؤجلة، بفارق نقطتين عن إشبيلية وريال سوسييداد، ونقطة عن ريال مدريد الذي سيلعب غدا ضد غرناطة، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 19 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.

أتلتيكو مدريد سيميوني الدوري الإسباني أوساسونا
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