ركلتا بونوتشي تقودان يوفنتوس لعبور لاتسيو

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 21:24

كتب : عبد الرحمن فوزي

ليوناردو بونوتشي - لاتسيو × يوفنتوس

فاز يوفنتوس على لاتسيو بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أوليمبيكو في الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

أحرز ليوناردو بونوتشي هدفي المباراة الوحيدين في الدقيقتين 23 و83 من ركلتي جزاء.

بدأ ماوريسيو ساري المباراة بـكل من بيدرو وفيليبي أندرسون في خط هجوم لاتسيو، بينما بدأ ماسيميليانو أليجري بفيديريكو كييزا وألفارو موراتا ومن خلفهما أدريون رابيو وويستون ماكيني.

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شهدت المباراة تبديلا اضطراريا مبكرا ليوفنتوس بخروج دانيلو ودخول ديان كولوسيفكسي بديلا له في الدقيقة 12 بعد التحام مع فيليبي أندرسون، شعر دانيلو على إثره بالألم في العضلة الضامة.

وفي الدقيقة 23 احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة يوفنتوس بعد العودة لتقنية الفار التي أثبتت تعرض ألفارو موراتا للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

ترجم بونوتشي ركلة الجزاء بنجاح على يسار بيبي رينا مسجلا الهدف الأول للسيدة العجوز.

وكاد موراتا أن يسجل هدفا ثانيا قبل نهاية الشوط الأول بلحظات بمقصية رائعة ولكن الكرة جاءت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 83 احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى ليوفنتوس بعد مرور رائع من كييزا الذي تعرض للعرقلة من رينا.

ومرة أخرى ترجم بونوتشي ركلة الجزاء بنجاح محرزا الهدف الثاني ليوفنتوس.

بذلك الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 21 في المركز السادس بفارق الأهداف خلف لاتسيو صاحب المركز الخامس والذي توقف رصيده عند نفس العدد من النقاط.

لاتسيو يوفنتوس أليحري بونوتشي الدوري الإيطالي
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