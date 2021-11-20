تشكيل تشافي الأول – موهبة المغرب يقود برشلونة في الدربي

سيقود إلياس أخوماش موهبة المغرب الصاعدة، أولى تشكيلات تشافي هيرنانديز مع برشلونة.

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن أولى تشكيلاته لمواجهة إسبانيول في دربي برشلونة بعد قليل.

تشكيل برشلونة شهد البدء بـ إلياس أخوماش المهاجم المغربي صاحب الـ17 عاما كأساسي لأول مرة.

ويبدأ نيكو جونزاليس في وسط الملعب بجانب فرانكي دي يونج، وسيرخيو بوسكيتس.

ويقود ميمفيس ديباي الهجوم بجانب أخوماش، وجافي.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس: أندريس تير شتيجن.

الدفاع: أوسكار مينجيزا – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – خوردي ألبا.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج – نيكو جونزاليس.

الهجوم: إلياس أكوماش – ميمفيس ديباي – جافي.

ويلتقي برشلونة مع إسبانيول بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.