حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 20:45

كتب : إبراهيم رمضان

أسامة فيصل

لم يحتج أكثر من 20 دقيقة فقط ليخطف أنظار كل من شاهد المباراة. لفت أنظارهم بفضل الأداء غير المتوقع وتسجيل "هاتريك" ولكن ذلك لم يكن بالمفاجأة بالنسبة لمكتشفه، فهو يعلم جيدا قدراته. هنا نتحدث عن أسامة فيصل مهاجم الزمالك.

أسامة فيصل

النادي : البنك الأهلي

مصر
كأس العرب 2021

أسامة فيصل لاعب الزمالك المعار لـ البنك الأهلي ضمن قائمة منتخب مصر الأول ولأول مرة في بطولة كأس العرب. (طالع القائمة كاملة)

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المهاجم الشاب مواليد 2001 من محافظة دمياط وبدأ مشواره مع القلعة البيضاء منذ 6 سنوات، وتحديدا بفضل اختيار أحمد عبد المقصود له.

فيصل جاء للمشاركة في اختبارات نادي الزمالك، ولم يستمر لأكثر من 10 دقائق فقط، فما السبب؟ هذا ما يحكي عنه أحمد عبد المقصود.

أحمد عبد المقصود لاعب الزمالك السابق ومدرب فريق 2001 سابقا هو من اكتشف أسامة فيصل، ويحكي لـ FilGoal.com قائلا: "عندما شاهدته في الاختبارات، بعد 10 دقائق فقط أخبرت الجميع بأنه سيكون مهاجم الزمالك القادم".

وأضاف "أسامة فيصل هو مستقبل الزمالك".

وتابع "ذهبت بعد 10 دقائق فقط من مشاهدة أسامة فيصل لـ سامي الشيشيني مدير قطاع الناشئين وقتها، وطلبت منه القدوم لرؤية موهبة أسامة، وبالفعل جاء ووقف بجانبي وشاهدنا سويا اللاعب وصدق الشيشيني على كلامي، وقام بتوقيع عقود اللاعب".

وأكمل حديثه قائلا: "بعد انضمام أسامة فيصل للزمالك بشهرين، ذهب معي لبطولة دولية في الإمارات، وسجل لأول مرة في مرمى الجزيرة الإماراتي".

ما هي مميزات اللاعب؟ يُعدد مكتشفه لـ FilGoal.com قائلا: "مهاجم من طراز فريد لديه إمكانيات فنية على أعلى مستوى. صاحب رأس ذهبية ويجيد التسديد واستخلاص الكرة وإنهاء الهجمة بشكل مثالي. هو مهاجم متكامل".

هاتريييييك لناشيء الزمالك أسامة فيصل في شباك وادي دجلة ⚽️⚽️⚽️

صاحب الـ 20 عاما لعب من قبل مع الفريق الأول في الزمالكوسجل أهداف حاسمة، كان آخرها هدف الفوز على طلائع الجيش الموسم الماضي ضمن مشوار التتويج بالدوري، قبل أن يخرج معارا لـ البنك الأهلي.

أمير عبد العزيز المدرب العام لـ الزمالك تحدث في وقت سابق مع FilGoal.com عن أسامة فيصل، وقت توليه مسؤولية المدير الفني لفريق 2001.

وقال أمير: "فيصل مهاجم متميز وهو مستقبل الزمالك. يتمتع بإمكانيات المهاجم المتكامل بداية من استخلاص الكرة والاستلام واللمسة الأخيرة".

وأشار "أسامة فيصل صاحب شخصية قوية ولا يخاف ويمتلك بنية جسدية مميزة".

وأتم "خامة تستحق الانتظار. المستقبل سيكون له".

وسبق لـ أسامة فيصل اللعب بقميص منتخب مصر للناشئين، وقتها شارك مع المنتخب في بطولة العرب وسجل 6 أهداف.

ناشئ الزمالك مثله الأعلى محليا، عبد الحليم علي، نجم الزمالك، وعلى المستوى الدولي مثله الأعلى هو لويس سواريز نجم برشلونة، حسبما كشف اللاعب في وقت سابق.

وقال اللاعب في تصريحات سابقة للموقع الرسمي لـ الزمالك "هدفي بكل تأكيد هو المشاركة مع الفريق الأول في الزمالك وتحقيق البطولات".

"أريد اللعب في الدوري وإفريقيا وتحقيق البطولات وتمثيل منتخب مصر".

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