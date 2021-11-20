قوائم كأس العرب - 5 محترفين في قائمة العراق

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 20:31

كتب : FilGoal

منتخب العراق

أعلن منتخب العراق قائمته لخوض منافسات كأس العرب التي تقام في قطر في الفترة بين الثلاثين من نوفمبر والثامن عشر من ديسمبر.

وجاءت قائمة العراق كالتالي:

حراسة المرمى: فهد طالب (القوة الجوية) – أحمد باسل (الشرطة) – علي ياسين (الزوراء)

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خط الدفاع: ريبين سولاقا (بوريرام يونايتد التايلاندي) – مصطفى ناظم (الديوانية) – مناف يونس (الكرخ) – ميثم جبار (القوة الجوية) – فرانس بطرس (فيبورج الدنماركي) – حسن رائد (القوة الجوية)

خط الوسط: منتظر محمد جبر (الزوراء) – محمد علي عبود (القوة الجوية) – أحمد فاضل (الزوراء) – أمجد عطوان (الشمال القطري) – سجاد جاسم (نفط الوسط) – حسن عبد الكريم (الكرخ) - إبراهيم بايش (القوة الجوية) – بشار رسن (قطر القطري) – محمد قاسم (الشرطة)

خط الهجوم: شيركو كريم (أربيل) – أحمد فرحان (نفط البصرة) – علاء عباس (القوة الجوية) – علي يوسف (الشرطة) – أيمن حسين (أم صلال القطري)

ويتواجد المنتخب العراقي في المجموعة الأولى مع عمان والبحرين وقطر، حيث سيلاقيهم بالترتيب في الفترة بين 30 نوفمبر و6 ديسمبر.

العراق كأس العرب
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