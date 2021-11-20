حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي"

فور أن أعلن كارلوس كيروش قائمة منتخب مصر لبطولة كأس العرب، اتجهت الأنظار إلى اسم في خط الهجوم: حسين فيصل.

FilGoal.com تحدّث إلى مدربيه ونقّب في مسيرته مع الزمالك، واكتشف كيف فشل فيصل في اختبارات الأبيض قبل أن يعود لاحقا من الباب الواسع.

المهاجم الشاب لفت الأنظار خلال المباريات الأولى بالدوري هذا الموسم بعد انتقاله من الزمالك إلى سموحة، وليستحق مكانه بقائمة المنتخب.

وُلد حسين فيصل يوم 4 مارس 1999 في قرية أبو ياسين، مركز أبو كبير، محافظة الشرقية، وحاول الانضمام للزمالك أول مرة عام 2013.

لسوء حظه، لم ينجح حسين في الاختبارات، ليعود بلدته ويخوض اختبارات ناشئي الشرقية الذي انضم له بالفعل ولعب في صفوفه لمدة عام، حتى تقاطعت مساراته مع الزمالك مجددا.

بعد عام واحد من مغادرته أسوار الزمالك خائب الرجاء، سيتلقى دعوة مباشرة للانضمام إلى الفارس الأبيض.

يسترجع محمد مصطفى ممس المدير الفني السابق لناشئي الزمالك 99، كيف ساهم في ضم حسين فيصل لنادي الزمالك.

يقول محمد مصطفى لـ FilGoal.com: "نظّمت مباراة ودية عام 2014 بين ناشئي الزمالك والشرقية، حتى أراقب لاعبا في الشرقية يدعى هاني رشدي في مركز المهاجم".

لكن بالإضافة إلى هاني الذي حضر مدرب الزمالك خصيصا لمشاهدته، برز لاعب آخر: حسين فيصل.

يُكمل محمد مصطفى ممس حديثه: "لفت حسين انتباهي، فقمت بضمه الاثنين إلى الزمالك".

ويوضح: "ما لفت انتباهي فور رؤيته أنه لاعب يمتلك فكرا مميزا، يجيد اللعب بالقدمين، ولديه شخصية في الملعب، وهي مواصفات مثالية للاعب في الزمالك".

ويكمل: "مشاركته الأولى في فريقي حدثت في دورة الإمارات التي جمعتنا مع اتحاد جدة والوحدة الإماراتي ودينامو بوخارست الروماني ونانت الفرنسي، وحصدنا البطولة".

ويشدد: "رؤيته ممتازة للملعب ويجيد تسجيل الأهداف، لديه مستقبل هائل إن واصل بتركيز والتزام".

FilGoal.com تواصل أيضا مع عمرو فهيم المدير الفني السابق لزمالك 99.

وأوضح فهيم: "كان يُحسَب لـ ميتشو وجهازه المعاون المتابعة الجيدة وضمهم للاعب لأول مرة".

وعدد مزايا الجناح الشاب: "حسين سريع وقوي وهداف ويلعب على الجناحين، ولديه رؤية مميزة للمرمى، لو سنحت له 10 فرص، يسجل منها 9. إنه محطة مميزة ولاعب تكتيكي ويجيد تأدية واجبات مركزه، وملتز دفاعيا".

محمد إبراهيم المدرب العام السابق لفريق 99 يستفيض أكثر في حديثه لـ FilGoal.com عن حسين فيصل.

ويبدي إبراهيم ثقة كبيرة في قدرات حسين فيصل لدرجة ترشيحه لمنافسة رمضان صبحي "يجيد اللعب كجناح أيسر، يستطيع منافسة رمضان صبحي، هو أحد أفضل لاعبي جيله، لو تواجد في الفريق الأول منذ عام لتواجد في أولمبياد طوكيو ونافس رمضان صبحي على مركزه".

ويختتم: "حسين فيصل ليس مهاجما تقليديا، إنه يمتاز بالقوة ويجيد خلق الفرص".

فهل بتنا على موعد مع نجم مستقبلي قادم في منتخب مصر؟