قوائم كأس العرب – السومة يقود سوريا.. وغياب عمر خربين

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 20:12

كتب : FilGoal

عمر السومة - سوريا

يغيب عمر خربين عن قائمة سوريا لبطولة كأس العرب، فيما يقود عمر السومة قائمة نسور قسيون.

أعلن تيتا فاليريو المدرب الروماني الجديد لمنتخب سوريا، قائمة سوريا للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وتعد القائمة هي الأولى لـ فاليريو الذي تولى قيادة سوريا قبل أيام خلفا لـ نبيل معلول المدرب التونسي السابق.

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القائمة شهدت غياب عمر خربين مهاجم الوحدة الإماراتي بسبب رفض فريقه لمشاركة اللاعب بالبطولة.

وعلى الجهة الأخرى، يتواجد عمر السومة قائد المنتخب ونجم أهلي جدة على رأس القائمة.

وجاءت قائمة سوريا كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم العالمة – طه موسى – خالد الحجي عثمان.

الدفاع: سعد أحمد – مؤيد الخولي – خالد كارداوغلي – يوسف محمد.

الوسط: ثائر كروما - عمرو جنيات – ضياء الحق محمد – محمد العنز – محمد المرمور – محمد المواس – محمد الحلاق – محمد ريحانية – محمد عثمان – كامل حميشة – ورد السلامة – فهد اليوسف.

الهجوم: محمود البحر – فارس أرناؤوط – أوليفر قاسكو – عمر السومة.

وتتواجد سوريا في المجموعة الثانية رفقة تونس، والإمارات، وموريتانيا بالبطولة.

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