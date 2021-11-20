وأخيرا سجل ميسي.. الأرجنتيني ينقذ باريس سان جيرمان من توابع طرد نافاس

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه نانت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري الفرنسي.

سجل كيليان مبابي الهدف الأول لباريس في الدقيقة الثانية، فيما تعادل راندا كولو مواني في الدقيقة 77، ولكن باريس استرد التقدم في الدقيقة 82 بهدف عكسي في الدقيقة 82، ثم سجل ليونيل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 37 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه لينس، قابلة للنقصان إن فاز الأخير على بريست غدا، فيما تجمد رصيد نانت عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.

ميسي ومبابي ونيمار يقودان هجوم باريس ضد نانت بالدوري الفرنسي 🌟🔵#السبت_الكروي pic.twitter.com/KHX9iNaOeF — FilGoal (@FilGoal) November 20, 2021

وسجل ميسي أخيرا أول أهدافه في الدوري الفرنسي، من تسديدته رقم 20 وفي مباراته السادسة، وهو اللاعب رقم 17 من الأرجنتين الذي يسجل في الدوري الفرنسي.

بداية سريعة وشوط باريسي

تقدم باريس سان جيرمان سريعا في الدقيقة الثانية بفضل تسديدة من لياندرو باريديس غير مبابي اتجاهها إلى الشباك لتغافل الحارس، فيما كاد ميسي أن يسجل في الدقيقة 18 بتسديدة تصدى لها الحارس ألبان لافون.

حاول نيمار في الدقيقة 30 بتسديدة تصدى لها الحارس مجددا، فيما عاود ميسي المحاولة في الدقيقة 38 ليواصل لافون التألق والتصدي، وطالب نيمار بركلة جزاء رفض الحكم احتسابها.

شهدت الدقيقة 43 تبديلا اضطراريا في صفوف نانت في الدقيقة 43 بخروج سيباستيان كورشيا ونزول دينيس أبياه، لينتهي الشوط بتقدم باريس 1-0.

بطاقة حمراء وأزمة وشيكة

استمرت تبديلات نانت في الدقيقة 58 بخروج فابيو وخليفة كوليبالي ونزول كوينتان ميرلين وعثمان بوكاري، فيما تعرض كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان لبطاقة حمراء عقب تدخل عنيف للغاية.

أجبر هذا الوضع ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس على تبديله الأول بخروج نيمار ونزول الحارس البديل سيرجيو ريكو بدلا منه، فيما حل جورجينيو فينالدوم بدلا من ماركو فيراتي في الدقيقة 68.

وبتسديدة رائعة بالكعب، نجح نانت في استرداد التعادل بتوقيع راندال كولو مواني في الدقيقة 77، وهو الهدف الذي أقرته تقنية الفيديو.

طوق النجاة

في الدقيقة 82 أرسل ميسي كرة حولها البديل دينيس أبياه بالخطأ إلى مرماه، وفي الدقيقة 87 تلقى ميسي تمريرة من مبابي وسدد كرة متقنة على يسار المرمى ليحسم الأمور.

آخر التبديلات أتى في الدقيقة 89 بنزول دانيلو بيريرا بدلا من لياندرو باريديس، لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان 3-1.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 37 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه لينس، قابلة للنقصان إن فاز الأخير على بريست غدا، فيما تجمد رصيد نانت عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويلعب باريس ضد مانشستر سيتي يوم الأربعاء 24 نوفمبر في دوري أبطال أوروبا ثم ضد سانت إيتيان يوم الأحد 28 نوفمبر في الأسبوع الخامس عشر، فيما يلعب نانت مع ليل يوم السبت القادم.