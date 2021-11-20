دورتموند يقترب من الصدارة بثنائية على شتوتجارت في غياب مرموش

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 19:06

كتب : عبد الرحمن فوزي

ماركو رويس - بوروسيا دورتموند

فاز بوروسيا دورتموند على شتوتجارت بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الألماني.

سجل أهداف دورتموند كل من دونيل مالين وماركو رويس، بينما سجل روبيرتو ماسيمو هدف شتوتجارت الوحيد.

وشهدت المباراة غياب عمر مرموش عن شتوتجارت بسبب الإصابة على الرغم من عودته للتدريبات مع الفريق.

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تقدم مالين بالهدف الأول في الدقيقة الـ 56 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء خادعت حارس شتوتجارت.

وتعادل ماسيمو لشتوتجارت في الدقيقة الـ 63 مستغلا تمريرة رائعة من أتاكان كرازور ليمر من ماتس هوملز مدافع دورتموند ويضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 85 أضاف رويس الهدف الثاني لدورتموند بعد متابعته لتسديدة مالين التي تصدى لها الحارس.

بذلك الفوز ارتفع رصيد دورتمونمد للنقطة الـ 27 في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونيخ صاحب الصدارة الذي تلقى الهزيمة أمام أوجسبورج، بينما توقف رصيد شتوتجارت عند النقطة العاشرة في المركز الـ 16.

بوروسيا دورتموند شتوتجارت عمر مرموش الدوري الألماني
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