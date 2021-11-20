الإسماعيلي يفوز على شبابه بثنائية وديا

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 18:30

كتب : ياسر الشريف

مباراة الإسماعيلي وفريق الشباب

فاز الإسماعيلي على فريق الشباب بالنادي بهدفين دون رد خلال مباراة ودية جمعتهم مساء اليوم السبت على ملعب الإسماعيلية.

أحرز هدفي الإسماعيلي أحمد عيد ومروان شوقي في الشوط الأول من المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي خلال مباراة الزمالك أمس، لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

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كما شارك بعض اللاعبين الذين لعبوا ضد الزمالك كبدلا مثل، محمود دونجا، ومحمد صادق، ومحمد الشامي.

وشارك محمد صبحي حارس الفريق الأول مع فريق الشباب خلال المباراة.

وكان الإسماعيلي قد خسر أمام الزمالك أمس الجمعة بهدفين دون مقابل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على ملعب الإسماعيلية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري بدزون رصيد من النقاط بعد الهزيمة في الجولات الأربع الأولى.

الإسماعيلي
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