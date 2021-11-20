تقرير - نهاية الرحلة.. أجويرو مضطر لإعلان الاعتزال

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 18:23

كتب : FilGoal

كون أجويرو - برشلونة

زعم الصحفي الإسباني جيرارد روميرو أن الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم برشلونة سيعلن اعتزاله لكرة القدم.

ولم يكن ينوي أجويرو الابتعاد عن المستطيل الأخضر، إلا أن مشاكل القلب التي ظهرت مؤخرا أجبرته على اتخاذ هذا القرار.

وبحسب روميرو فإن الأسبوع القادم سيشهد مؤتمرا صحفيا تم التحضير له بالفعل، وذلك لإعلان اعتزاله.

أخبار متعلقة
أجويرو يعلق على أنباء اعتزاله بسبب مشاكل في القلب تقرير: أجويرو مهدد بالاعتزال ضربة جديدة لـ برشلونة.. غياب أجويرو 3 شهور

وتعود الأزمة إلى 30 أكتوبر الماضي في مباراة برشلونة وألافيس، حين شعر أجويرو بمتاعب في الصدر بحسب وصف البلوجرانا الرسمي، ليتم استبداله قبل نهاية الشوط الأول لأولى مباريات المدرب المؤقت سيرجي بارخوان، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

منذ ذلك الوقت لم يلعب أجويرو مجددا حيث تم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته وليخضع للفحوصات اللازمة، وسط مخاوف من تكرار مشكلة كريستيان إريكسن الذي لم يلعب منذ سقوطه في يورو 2020.

يذكر أن أجويرو انضم إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي في الصيف الماضي، وذلك في صفقة انتقال حر.

برشلونة أجويرو الدوري الإسباني اعتزال أجويرو
نرشح لكم
تقرير - نهاية الرحلة.. أجويرو مضطر لإعلان الاعتزال أنشيلوتي يعلن غياب هازارد عن مواجهة غرناطة ويدافع عن بيل تقرير: بيدري يتعرض لانتكاسة ويغيب لنهاية العام مؤتمر تشافي: الجمهور يجب أن يكون فخور بنا ماركا: تشيلسي يرغب في ضم جوهرة برشلونة آس: برشلونة يراقب وضع صلاح مع ليفربول عن كثب
أخر الأخبار
كأس العرب - سلطنة عمان.. بلاد ما وراء علي الحبسي 2 دقيقة | كأس العرب 2021
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (0) أرسنال.. بداية المباراة 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الفوز الأول لـ جيرارد وسابقه.. إثارة في بداية هاو مع نيوكاسل 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دورتموند يقترب من الصدارة بثنائية على شتوتجارت في غياب مرموش 28 دقيقة | الدوري الألماني
مباشر الدوري الإيطالي - لاتسيو (0) - (1) يوفنتوس.. جوول أول 31 دقيقة | الدوري الإيطالي
هل تفاجأتم؟ شبح مانشستر يونايتد يُذل مجددا بالأربعة أمام واتفورد 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك – غياب بنشرقي وفتوح.. وعودة حازم إمام ضد البنك الأهلي 48 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل أرسنال – لاكازيت وأوباميانج يقودان الهجوم أمام ليفربول 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة