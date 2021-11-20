تقرير - نهاية الرحلة.. أجويرو مضطر لإعلان الاعتزال

زعم الصحفي الإسباني جيرارد روميرو أن الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم برشلونة سيعلن اعتزاله لكرة القدم.

ولم يكن ينوي أجويرو الابتعاد عن المستطيل الأخضر، إلا أن مشاكل القلب التي ظهرت مؤخرا أجبرته على اتخاذ هذا القرار.

وبحسب روميرو فإن الأسبوع القادم سيشهد مؤتمرا صحفيا تم التحضير له بالفعل، وذلك لإعلان اعتزاله.

وتعود الأزمة إلى 30 أكتوبر الماضي في مباراة برشلونة وألافيس، حين شعر أجويرو بمتاعب في الصدر بحسب وصف البلوجرانا الرسمي، ليتم استبداله قبل نهاية الشوط الأول لأولى مباريات المدرب المؤقت سيرجي بارخوان، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

منذ ذلك الوقت لم يلعب أجويرو مجددا حيث تم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته وليخضع للفحوصات اللازمة، وسط مخاوف من تكرار مشكلة كريستيان إريكسن الذي لم يلعب منذ سقوطه في يورو 2020.

يذكر أن أجويرو انضم إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي في الصيف الماضي، وذلك في صفقة انتقال حر.