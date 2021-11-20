أنشيلوتي يعلن غياب هازارد عن مواجهة غرناطة ويدافع عن بيل

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد غياب إدين هازارد لاعب الفريق عن مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني خلال المؤتمر الصحف الخاص بالمباراة.

ويلتقي ريال مدريد مع غرناطة غدا الأحد على ملعب الأخير في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

وجاء مؤتمر أنشيلوتي للمباراة كالآتي

"إصابة بيل؟ الأمر واضح، اعتقدوا في المنتخب بأنه يمكنه اللعب ولكن التقييم قد لا يكون صحيحا، نريد استعادته وهو أمرا مهما بالنسبة لنا، هو يريد أن يلعب لريال مدريد هذا ما أراه، وهو يعرف بأنه من أجل أن يلعب مع ويلز يجب عليه أن يلعب مع ريال مدريد".

"هازارد؟ سيكون خارج المباراة بسبب التهاب في المعدة ولكنه لم يصاب بالكوفيد، سوف يزعجني إذا كان سعيدا بموقفه ولكنه ليس كذلك، ووضعه هو وضع لاعب لا يلعب كثيرا".

"رودريجو سيعود غدا وفالفيردي في المباراة التالية أنا سعيد بذلك، ستكون فترة متطلبة من الموسم وهذا ليس بالجديد علينا".

"بداية تشافي مع برشلونة؟ سأشاهد المباراة لأنها ستكون مباراة ممتعة، تشافي سيجلب أشياء جديدة لبرشلونة، وسأود أن اكتشف ذلك في أقرب فرصة ممكنة لأنهم منافسنا المباشر".

"عليك أن تحترم شخصية جاريث بيل، من الغير صحيح وجود مواجهات معه ولكن على العكس نحن نريد أن نستعيده قريبا".

"العمل بالفيديو؟ نحن نستخدمه لأن الوقت قليل للتدرب، ولكنها كانت مقاطع قصيرة وليست أفلام، لا أريد أن يشاهد اللاعب مقاطع الفيديو كثيرا".

"المباراة بعد التوقف؟ اعتدنا على ذلك، والآن يأتي توقيت صعب ومهم للغاية ولكن الفريق على أتم الاستعداد".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثاني، مع وجود مباراة مؤجلة لريال مدريد.