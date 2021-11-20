في الدرجة الثانية – تعادل أسوان وكيما.. وتعثر المنيا

تعثر أهل القمة في مباريات الجولة بمجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية.

أقيمت اليوم السبت، مباريات الجولة الثامنة لمجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية المصري.

تعادل أسوان مع بني سويف بهدفين لكل فريق، إذ سجل لـ أسوان محمد رزق هدفي فريقه، ومحمود عبد العاطي هدفي بني سويف.

وانتصر الفيوم على المنيا بهدف دون رد، سجله أحمد صالح ليرتفع رصيد الفريق إلى 12 نقطة.

وفاز تليفونات بني سويف على ملوي بهدفين مقابل هدف، سجل أحمد وائل هدفا فريقه، وسجل أحمد منصور هدف ملوي، ليحقق التليفونات أول انتصار في الدوري ويرتفع رصيده إلى 6 نقاط.

وتعادل سوهاج مع الألومنيوم سلبيا، ليرتفع رصيد سوهاج إلى 7 نقاط، ويرتفع رصيد الألومنيوم إلى 13 نقطة.

الإعلاميين تعادل كذلك مع كيما أسوان سلبيا، ليرتفع رصيد الإعلاميين إلى 5 نقاط وكيما إلى 16 نقطة في وصافة الجدول.

وأنتصر المدينة المنورة على طامية بهدفين دون رد، سجلهما يوسف عطاي ليرتفع رصيده إلى 9 نقاط.

وتعادل قنا مع بترول أسيوط بهدف لكل فريق، سجل علي الفرارجي للبترول، وسجل محمود سعيد لـ قنا ليرتفع رصيد قنا إلى 3 نقاط ورصيد البترول إلى 13نقطة.

أما في مجموعة القاهرة، ففاز بتروجت على القناة بهدفين مقابل هدف. ليرتفع رصيد بتروجت إلى 14 نقطة في المركز الرابع.