نهائي كوبا سود أمريكانا 2021 - مواجهة برازيلية تاريخية وظهور خاص لـ بيراميدز

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 17:38

كتب : إسلام أحمد

ريد بول براجانتينو - أتليتكو باراناينسي - نهائي سود أمريكانا 2021 - الصورة من حساب البطولة الرسمي

نهائي برازيلي خالص على الأراضي الأوروجويانية، يجمع أتليتكو باراناينسي وريد بول براجانتينو في نهائي كوبا سود أمريكانا 2021.

كوبا سود أمريكانا هي بطولة تعادل الدوري الأوروبي والكونفدرالية في قارة أمريكا الجنوبية، واليوم نحن على موعد مع نهائي النسخة الـ 20.

للعام الثاني على التوالي تشهد البطولة نهائيا بين فريقين من نفس الدولة، العام الماضي كان نهائيا أرجنيتينا خالصا جمع ديفنسيا إي خوستيسا أمام لانوس وفاز الأول تحت قيادة مدربه هيرنان كريسبو باللقب.

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لقب كان الأول في تاريخ النادي المُلقب بـ النسور، واليوم قد يكون ريد بول براجانتينو قد يحقق لقبه الأول منذ عام 1990.

عندما يتردد على مسامعك اسم "ريد بول" في عالم كرة القدم يتبادر في ذهنك سالزبورج النمساوي ولايبزج الألماني، الآن أصبح لهم شقيق أصغر ينافس الجميع في البرازيل باسم باراجانتينو.

باراجانتينو تأسس عام 1928 تحت مسمى أتليتكو باراجانتينو، في عام 1990 وصل للدوري البرازيلي وحقق لقبه الوحيد في الدرجات الأولى عندما فاز بلقب بطولة باوليستا -دوري ولاية ساو باولو- على حساب ساو باولو وبوتافوجو وبالميراس وكورينثيانز تحت قيادة فنية لـ فاندريلي لوكسمبورجو.

هبط النادي عام 1995، وظل ينافس الفريق في الدرجة الأدنى صعودا وهبوطا حتى قررت شركة "ريد بول" لأن ينضم النادي تحت مسمى علامتها التجارية المميزة.

في 2019 اشترت الشركة النادي وحولت اسمه لـ ريد بول باراجانتينو، بعدما تأهل من الدرجة الثالثة إلى الثانية، بنهاية العام تأهل للدرجة الأولى البرازيلية، وبنهاية موسم 2020 حجز مقعده في كوبا سود أمريكانا 2021 والآن هو في النهائي القاري.

Red Bull Bragantino Launches Teamworks Partnership | Teamworks

في الجنوب بولاية بارانا وفي السنوات الثلاثة الأخيرة عرف أتليتكو باراناينسي نجاحاته بعيدا عن لقب دوري الولاية -كامبيوناتو باراناينسي-.

عام 1999 عندما بنى النادي ملعبه أرينا دي باكيسادا، قال رئيس النادي أنهم خلال سنوات سيفوزون بالألقاب.

بعد عامين فازوا بلقب الدوري، وفي 2005 خسروا نهائي كوبا ليبرتادوريس لحساب ساو باولو.

هبط الفريق للدرجة الثانية في 2011، في 2018 حقق الفريق لقب كوبا سود أمريكانا على حساب أتليتكو جونيور الكولومبي وبعد عام فاز بلقب كأس البرازيل.

الآن بعد 3 سنوات من تحقيقه للقبه القاري الأول، يبحث الفريق المُلقب بـ "الإعصار" عن حصد لقبه الثاني، خاصة وهو يمتلك في الفريق الحالي 6 لاعبين من مَن فازوا بلقب نسخة 2018.

Athletico Paranaense – Site Oficial

بيراميدز

لماذا قد تسمع اسم بيراميدز في مباراة اليوم؟

سببان: الأول المدير الفني والثاني لاعب.

ألبرتو فالنتيم هو المدير الفني الحالي لـ أتليتكو باراناينسي بعدما تولى المهمة في أكتوبر الماضي.

فالنتيم قاد بيراميدز في بداية تجربة النادي بالدوري المصري لكن مشواره لم يُدم أكثر من 3 مباريات ورحل رغم تحقيقه 7 نقاط.

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سبق له أن قاد باراجانتينو كمدرب مساعد في 2016 و2017، ومن ثم بدأ العمل كمدرب في أندية بالميراس وبوتافوجو وفاسكو دا جاما وأفاي وكويبا.

مع باراناينسي حقق الفوز في 4 مباريات فقط خلال 13 مباراة، لكنه قاد الفريق لنهائي كأس البرازيل على حساب فلامنجو.

فالنتيم يسير على درب المدرسة الكلاسيكية البرازيلية، الاعتماد على الدفاع بثلاثي في الخلف، والهجمات المرتدة.

الاسم الثاني هو: كارلوس إدواردو

من جوياس إلى بيراميدز انتقل إدواردو في صيف 2018 مقابل 5 ملايين يورو.

وبعد 6 أشهر انتقل إلى بالميراس مقابل 5.5 مليون يورو ويقضي الموسم الحالي مُعار لباراناينسي، وفريقه الأساسي سيخوض نهائي كوبا ليبرتادوريس الأسبوع المقبل.

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إجمالا سجل إدواردو مع باراناينسي الموسم الحالي هدفين في 35 مباراة، وقد يشارك في المباراة النهائية وإن كانت نسبة تواجده قليلة.

ليس بغريب

تحدثنا عن مدرب باراناينسي وهنا يأتي الدور على مدرب ريد بول باراجانتينو.

البرازيلي ماوريسيو باربييري المدير الفني لـ باراجانتينو ليس بغريب على شركة ريد بول بالأساس في البرازيل.

سبق له أن قاد نادي ريد بول برازيل بين 2013 و2016 وهو نادي يشارك في الدرجات الأدنى محليا، وليس له علاقة بـ براجانتينو.

قاد فلامنجو وأمريكا مينيرو وجوياس، والآن يخوض التجربة مع باراجانتينو منذ سبتمبر 2020.

Ο χρήστης عبدالعزيز التميمي στο Twitter: "🚨رسميًا : نادي ريد بول براغانتينو البرازيلي يجدد عقد المدرب ماوريسيو باربييري حتى ديسمبر 2022.… "

بعمر 40 عاما يعد باربييري أصغر مدرب في الدوري البرازيلي الموسم الجاري.

خلال 96 مباراة فاز في 43 وتعادل في 30 وخسر 23 بجميع المسابقات وقادهم لأول نهائي قاري في تاريخهم.

هكذا يصف المدرب البرازيلي الشاب فلسفته عبر موقع ريد بول: "بشكل عام، أحب أن يكون فريقي هو المهيمن في المباراة، وأن يأخذ زمام المبادرة بأسلوب مكثف وعدواني. نريد الكرة ونريد أن نبحث عن الهدف ونصنع الفرص. لكن الأهم من أفكاري، أنا أقدر السياق الذي أعمل فيه، وخصائص اللاعبين، وفلسفة وتاريخ النادي. بناءً على ذلك، جنبا إلى جنب مع أفكاري، أحاول إيجاد طريقة لاستغلال إمكانات اللاعبين ونقاط قوتهم وأعتقد أننا قمنا بذلك بشكل جيد للغاية هذا الموسم".

رحيل النجم

في الصيف خسر كل فريق نجمه الأول، لكن رغم ذلك استمروا في طريقهم.

ريد بول تخلى عن كلاودينيو الذي رحل صوب زينيت سان بطرسبرج الروسي مقابل 12 مليون يورو.

بعدما حصد صانع الألعاب جائزة أفضل لاعب في الدوري البرازيلي الموسم الماضي وساهم في فوز البرازيل بذهبية أولمبياد طوكيو 2020.

اللاعب البالغ 24 عاما حصد أيضا الموسم جائزة هداف الدوري البرازيلي بتسجيل 18 هدفا.

في نفس التوقيت رحل فيتينو عن باراناينسي إلى دينامو كييف الأوكراني مقابل 6 ملايين يورو.

الجناح الأيسر البالغ 22 عاما حتى الآن هو هداف الفريق برصيد 4 أهداف في البطولة القارية.

السداسي التاريخي

رينان لودي إلى أتليتكو مدريد الإسباني، ماتيوس روسيتو إلى أتلانتا يونايتد الأمريكي، برونو جيماريش إلى أولمبيك ليون الفرنسي، روني إلى بالميراس البرازيلي وبابلو إلى ساو باولو، كل هؤلاء ساهموا في فوز باراناينسي بلقب نسخة 2018 ورحلوا.

وعلى رأس هؤلاء جاء القائد الأرجنتيني المخضرم لوتشو جونزاليس الذي اعتزل منذ أشهر بعمر 40 عاما في مايو الماضي.

Pôster do campeão Paranaense de 2018: Atlético-PR

"إل كوماندنتي" أي القائد خاض مباراته الأخيرة في النسخة الحالية من البطولة عبر مسيرته وجاءت أمام أوكاس الإكوادوري بدور المجموعات.

من الفريق الذي حصد لقب 2018 يتبقى سداسي هم: تياجو هيلينو صاحب ركلة الترجيح الأخيرة التي قادت الفريق للتتويج، زي إيفالدو، ماوريسيو أزيفيدو، نيكولاس، ونيكاو صاحب الأربعة أهداف وثاني هدافي الفريق في البطولة حينها، وياجو سيزار.

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الاسم الأبرز

أرتور جناح باراجانتينو هو الاسم الأبرز في صفوف الفريق، وارتبط اسمه في وقت سابق للانضمام لـ برشلونة.

الفريق سجل 10 أهداف في ربع ونصف نهائي البطولة ساهم في 9 منها (سجل 6 وصنع 3)، ويحتل المركز الثاني بترتيب هدافي البطولة.

الموسم الحالي سجل الجناح البالغ 23 عاما 18 هدفا وصنع 15 في 53 مباراة بجميع المسابقات.

ليو أورتيز مدافع الفريق البالغ 25 عاما انضم لقائمة البرازيل قبل كوبا أمريكا 2021، كأول لاعب ينضم للمنتخب من باراجانتينو منذ 1994.

وفي الجهة الأخرى يتواجد نيكاو في مركز صانع الألعاب والجناح أيضا، فسجل 8 وصنع 12 الموسم الحالي خلال 43 مباراة الموسم الجاري.

وأمامه الثنائي ريناتو كايزر صاحب الـ 12 هدفا الموسم الحالي، وبنفس الرصيد من الأهداف ديفيد تيريناس.

لقب ثاني سيكون تاريخي ليكتب حقبة مثالية لفريق الجنوب، أو أول لتكون حجر زاوية في مشروع جديد.

ريد بول براجانتينو أتليتكو باراناينسي كوبا سود أمريكانا 2021
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