الدرجة الثانية - مجدي طلبة مديرا فنيا لـ المصري بالسلوم

أعلن نادي المصري بالسلوم تعيين مجدي طلبة مديرا فنيا للفريق خلفا لـ رضا الفيداوي.

وسبق أن تولى مجدي طلبة تدريب أندية دكرنس والحمام مؤخرا.

ورحل الفيداوي عقب الخسارة من بايونيرز بهدفين دون رد.

وحصد المصري بالسلوم 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل و3 هزائم بعد مرور 7 جولات.

وكان المصري بالسلوم قد تأهل للدرجة الثانية بعدما تصدر المجموعة الثانية عشر بالدرجة الثالثة.

وكان يوسف حمدي قد تولى مهمة الفريق لكنه رحل سريعا في فترة الإعداد.

ومن ثم تم التعاقد مع الفيداوي لقيادة الفريق في الدرجة الثانية قبل رحيله اليوم.