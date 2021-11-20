مروان داوود لـ في الجول: لا أصدق أنني انضممت لـ منتخب مصر

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 16:44

كتب : حامد وجدي

مروان داوود - إنبي

لم يعلم مروان داوود لاعب إنبي بقرار انضمامه لمنتخب مصر إلا عن طريق إعلان القائمة.

الظهير الأيسر البالغ 24 عاما انضم لقائمة الفراعنة لأول مرة في مسيرته. (طالع التفاصيل)

وقال مراون داوود لـ FilGoal.com: "في المعسكر الماضي أخبرني البعض أن كارلوس كيروش يتابعني".

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وأضاف "منذ أيام طلب مني إداري إنبي أن أرسل له صورة جواز سفري ولم أكن أعلم بشيء".

وأردف "علمت بقرار انضمامي للمنتخب عندما وجدت اسمي في القائمة، ولا أصدق أنني انضممت للمنتخب".

وأتم "كان طموحي أن ألعب أساسيا بقميص إنبي، والآن سأكون مع منتخب مصر، ومثلي الأعلى هو سيد معوض".

وشارك داوود في 4 مباريات الموسم الجاري مع إنبي في الدوري.

مروان داوود بدأ مسيرته الكروية مع نادي الشمس، ثم قضى عامين في قطاع الناشئين بالأهلي.

ورحل عقب تسريح لاعبي مواليد 1997 وعاد للشمس مرة أخرى ومنه انتقل إلى إنبي في بداية الموسم الجاري.

وسيخوض إنبي مواجهتين ضد فيوتشر وبيراميدز قبل أن يتوقف الدوري استعدادا لخوض منافسات كأس العرب 2021.

منتخب مصر كأس العرب مروان داوود - إنبي
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