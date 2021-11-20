سقوط جديد لـ ملاطيا سبور في الدوري التركي بلمسة يد على كريم حافظ

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 17:03

كتب : FilGoal

كريم حافظ

شارك المصري كريم حافظ مع فريقه يني ملاطيا سبور أمام مضيفه جيرسون سبور في لقاء حسمه الأخير بهدف اليوم السبت في الجولة 13 من الدوري التركي.

واستمر حافظ، الجناح الأيسر البالغ عمره 25 عاما، أساسيا مع ملاطيا للمباراة الخامسة على التوالي.

واحتسب الحكم جنيد شاكر ركلة جزاء لجيرسون إثر لمسة يد على كريم حافظ وأشهر بطاقة صفراء للأخير.

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ونفذ فوسيني دياباتي ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 70.

وخسر ملاطيا للمرة التاسعة في الموسم الجاري من الدوري وكان فاز في 4 مباريات ولم يتعادل.

وتراجع الفريق للمركز 17 ورصيده 12 نقطة.

وشارك حافظ في المباراة التاسعة له في الموسم الحالي من الدوري التركي.

لاعب وادي دجلة السابق يقضي موسمه الثالث مع ملاطيا منذ رحيله عن قاسم باشا التركي.

ولعب حافظ لإسطنبول باشاك شهير ولانس الفرنسي وليرس البلجيكي وأومونيا القبرصي.

ومثل منتخب مصر في 7 مباريات وكان ضمن قائمة كأس إفريقيا 2017 التي احتل الفراعنة وصافتها.

وسيلعب حافظ يوم 28 نوفمبر الجاري ضد ضيفه جالاتا سراي الذي يضم المهاجم المصري مصطفى محمد.

كريم حافظ الدوري التركي
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