حسين فيصل لـ في الجول: استهدفت المنتخب منذ انتقالي لـ سموحة.. والمنافسة قوية مع أفشة

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 16:05

كتب : إبراهيم رمضان

حسين فيصل ومورو ساليفو - سموحة والاتحاد السكندري

كشف حسين فيصل صانع ألعاب سموحة أن انضمامه إلى منتخب مصر كان هدفه منذ رحيله عن الزمالك، وتحدث عن المنافشة مع محمد مجدي أفشة والثنائية مع مروان حمدي.

وانضم حسين فيصل لقائمة منتخب مصر في كأس العرب والتي تبدأ الشهر المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال حسين فيصل لـ FilGoal.com: "منذ خروجي من الزمالك لـ سموحة استهدف الانضمام لـ منتخب مصر".

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وأضاف "تلقيت خبر انضمامي لـلمنتخب عن طريق الجهاز الفريق لسموحة".

وأردف "تجربة سموحة من أفضل التجارب في حياتي لأنها أتاحت لي الفرصة للظهور والتواجد مع المنتخب، وأحمد سامي له فضل كبير في تواجدي مع المنتخب".

وأكمل "كان من المفترض أن أكون في قائمة المنتخب بمباراة الجابون، لكن الإصابة بالعضلة الضامة منعتني من الانضمام".

وواصل "كنت أعلم أن المنتخب يتابعني منذ انضمامي إلى سموحة عن طريق ضياء السيد".

صانع ألعاب الفريق السكندري تحدث عن المنافسة قائلا: "المنافسة مع محمد مجدي أفشة ستكون قوية وسأبذل قصارى جهدي للمشاركة".

صانع الألعاب شارك في 4 مباريات بالدوري الموسم الجاري سجل هدفا وصنع 3.

وتحدث عن ثنائيته مع مروان أردف "كوننا ثنائية قوية وتفاهم وأثق أننا لو لعبنا سويا بقميص المنتخب وسنقدم شيئا مميزا".

وساهم فيصل في صناعة هدفين لمروان في الدوري الموسم الحالي.

وأكمل "هدفي أن أقدم مستوى متميز في كأس العرب كي اتواجد في كأس الأمم الإفريقية وملحق كأس العالم 2022".

وأتم "أريد أن أثبت نفسي في مباريات سموحة المقبلة بالدوري قبل الانضمام للدوري".

ويستعد فيصل (22 عاما) لمواجهتي طلائع الجيش والأهلي في الجولتين الخامسة والسادسة من الدوري قبل التوقف لخوض كأس العرب.

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