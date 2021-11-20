تاريخ مصر في كأس العرب.. بين مقصية حسام حسن والإعداد للأولمبياد

يستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العرب للمرة الخامسة في تاريخه من أجل حلم الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وعلى الرغم من تاريخ مصر العريض على المستوى الإفريقي وكونه أكثر من توج باللقب بواقع سبع مرات لكنه في الناحية الإقليمية لم يظفر باللقب سوى مرة وحيدة فقط والفضل يرجع لهدف تاريخي من حسام حسن.

فما هو تاريخ مشاركات منتخب مصر في البطولات الأربعة السابقة؟

بدأت بطولة كأس العرب في عام 1963 لكن جاءت مشاركة مصر الأولى في عام 1988.

المشاركة الأولى.. ركلات الترجيح تُقصي مصر

شارك منتخب مصر في البطولة بجيل كأس العالم 1990 الذي ضم أحمد شوبير وإبراهيم وحسام حسن وإسماعيل يوسف وطاهر أبو زيد.

وقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة كل من العراق ولبنان وتونس والسعودية.

فاز منتخب مصر مرتين على تونس ولبنان وتعادل مع السعودية والعراق سلبيا بدون أهداف.

ولكن في نصف النهائي ودع منتخب مصر البطولة بالهزيمة بركلات الترجيح أمام سوريا بنتيجة 5-3 بعدما أهدر إسماعيل يوسف وعلاء ميهوب ركلتي الفراعنة.

وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع فاز منتخب مصر على صاحب الأرض الأردن بهدفي علاء ميهوب وحسام حسن ليحصد المركز الثالث.

وكان أبرز شيء في تلك البطولة أن منتخب مصر هو الوحيد الذي لم تتلق شباكه أي هدف بين العشر منتخبات المشاركة.

المشاركة الثانية.. حسااااام حسن

في عام 1992 شارك منتخب مصر في البطولة للمرة الثانية ولكن تلك المرة كانت تُسمى دورة الألعاب العربية وليست كأس العرب.

إذ أنه في تلك النسخة تم ضم كأس العرب لمنافسات دورة الألعاب العربية التي تقام على غرار الأولمبياد.

وقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة كل من الكويت والأردن.

وفاز منتخب مصر على الكويت بهدف دون رد وتعادل مع الأردن إيجابيا بهدف لمثله.

وفي نصف النهائي ثأر منتخب من نظيره سوريا صاحب الأرض وفاز عليه بنفس نتيجة النسخة السابقة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

وفي النهائي التقى منتخب مصر مع السعودية وتقدم في النتيجة عن طريق سامي الشيشني قبل أن يدرك الأخضر التعادل من عبد الرحمن الرومي.

وتقدم الفراعنة مرة أخرى عن طريق أحمد الكأس، لكن تعادل منتخب السعودية من سعيد العويران.

وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل واللجوء لركلات الترجيح، فاجأ حسام حسن الجميع وسجل هدفا رائعا بمقصية جميلة ليخطف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 85.

المشاركة الثالثة.. دور المجموعات

شارك منتخب مصر في البطولة التي أقيمت في قطر آنذاك بجيل ضم لاعبي المنتخب الأولمبي في ذلك الوقت سيد عبد الحفيظ وأيمن عبد العزيز ووليد صلاح عبد اللطيف وطارق السعيد ومحمد فاروق وعبد الواحد السيد تحت قيادة حلمي طولان.

وقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة الكويت وسوريا.

خسر منتخب مصر من سوريا بهدفين لهدف وفاز على الكويت بأربعة أهداف لهدف.

لكن بسبب تأهل متصدر المجموعة فقط أقصي منتخب مصر من البطولة مبكرا.

المشاركة الرابعة.. من أجل لندن

شارك منتخب مصر في البطولة التي أقيمت في عام 2012 في السعودية بجيل المنتخب الأولمبي آنذاك من أجل الإعداد للمشاركة في أولمبياد لندن 2012.

لم يتواجد محمد صلاح ومحمد النني في البطولة بعد احترافهم فيما تواجد محمد إبراهيم وعمر جابر وحسام حسن وأحمد حمودي ومروان محسن وصالح جمعة وتحت قيادة المدرب هاني رمزي.

وقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع العراق والسودان ولبنان.

تعادل منتخب مصر مع السودان إيجابيا بهدف لمثله وخسر من العراق بهدفين لهدف وتعادل مع لبنان إيجابيا بهدف لمثله.

وودع منتخب مصر البطولة من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين فقط.