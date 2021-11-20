انتخابات الأهلي - منافس العامري فاروق.. وليد الفيل يترشح على منصب نائب الرئيس

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 13:46

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن وليد الفيل ترشحه على منصب نائب الرئيس قبل أقل من أسبوع على إقامة انتخابات الأهلي.

وسبق أن ترشح الفيل على منصب النائب في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الترشح إلا أن طلبه قوبل بالرفض لعدم استيفاء الأوراق.

الفيل رفع قضية وفاز بها وأصبح من حقه المنافسة في انتخابات الأهلي.

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وسينافس وليد الفيل، العامري فاروق المرشح ضمن قائمة محمود الخطيب على مقعد نائب الرئيس.

وكان العامري فاروق قد ضمن فوزه بالتزكية لعدم وجود منافسين، إلا أنه سيحتاج للتصويت والتفوق على منافسه لحصد مقعد نائب الرئيس.

وستقتصر حملة الفيل الانتخابية لمدة 5 أيام فقط قبل إقامة الانتخابات الأسبوع المقبل.

وتعقد الجمعية العمومية للنادي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل لمناقشة جدول الأعمال ومن بينها اختيار مجلس إدارة جديد.

وبذلك أصبح المرشحين في انتخابات الأهلي هم:

مقعد الرئيس:

محمود الخطيب - الرئيس الحالي "مرشح"

خالد سليمان – مرشح

مقعد نائب الرئيس:

العامري فاروق - نائب الرئيس الحالي "مرشح"

وليد الفيل

مقعد أمانة الصندوق:

خالد الدرندلي - أمين الصندوق الحالي "مرشح"

خالد مرتجي - عضو مجلس الإدارة الحالي "مرشح"

العضوية فوق السن:

طارق قنديل - عضو مجلس الإدارة الحالي "مرشح"

محمد الدماطي - عضو مجلس الإدارة الحالي "مرشح"

مهند مجدي - عضو مجلس الإدارة الحالي "مرشح"

محمد سراج الدين - عضو مجلس الإدارة الحالي "مرشح"

محمد شوقي - مرشح

محمد الغزاوي - مرشح

حسام غالي - مرشح

خالد عبد القادر - مرشح

منار سعيد - مرشح

أحمد نبيل - مرشح

محمد أحمد - مرشح

العضوية تحت السن:

محمد الجارحي - عضو مجلس الإدارة الحالي "مرشح"

مي عاطف - مرشح

محمد رأفت - مرشح

عمر محمد - مرشح

عبد الله ضياء - مرشح

انتخابات الأهلي وليد الفيل العامري فاروق
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