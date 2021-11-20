فانتازي في الجول (4) - تألق المدافعين والبطاقات الحمراء عديدة.. واستمرار تفوق زيزو والكرتي

19 هدفا وثلاث بطاقات حمراء هي الأعلى من بين الجولات السابقة واستمرار تألق بعض اللاعبين وظهور رائع لمدافعي الأندية، كل هذا حدث في الجولة الرابعة.

انتهت رابع جولات الدوري المصري بعد أن شهدت تألق العديد من اللاعبين والحصول على نقاط عديدة سواء عن طريق الحفاظ على الشباك المظيفة أو قنص الأهداف وصناعتها.

أشهرت البطاقة الحمراء في ثلاث مناسبات طوال الجولة لتصبح أكثر جولة شهدت حالات للطرد في الموسم الحالي، تحصل محمود عماد لاعب فاركو على أول بطاقة حمراء أمام مصر للمقاصة ثم تحصل فريد شوقي على ثاني البطاقات أمام بيراميدز، واختتم حمدي فتحي ثالث البطاقات في مباراة الأهلي والمقاولون.

استطاع كلا من فاركو و سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري وطلائع الجيش وغزل المحلة والزمالك والأهلي أن يحافظوا على نظافة شباكهم.

عبد الله بكري مدافع فاركو هو أكثر اللاعبين حصدا للنقاط برصيد 14 نقطة بعد أن سجل هدفا وحافظ على نظافة شباكه، تم شراء اللاعب 124 مرة وراهن متسابقان فقط على بكري ومنحوه شارة القيادة لتتضافع نقاطه لديهم وتصبح 28 نقطة.

FilGoal.com يستعرض معكم بعض الإحصائيات الخاصة بالجولة الرابعة.

الأكثر شراءً

مروان حمدي (سموحة) 28456 مرة – أحمد زيزو (الزمالك) 23101 مرة - محمد الشناوي (الأهلي) 22683 مرة.

الأكثر حصولا على النقاط

عبدالله بكري (فاركو) 14 نقطة - أحمد سيد زيزو (الزمالك ) – وليد الكارتي (بيراميدز) 12 نقطة.

أكثر من تم وضع شارة الكابتن

محمد شريف ( الأهلي) 55709 – أحمد سيد زيزو (الزمالك) 26941 – مجدي قفشة (الأهلي) 19853.

إليكم تشكيل الأعلى نقاطا

جوائز فانتازي في الجول

وفاز Abo Malika بجائزة الجولة الرابعة موبايل Xiaomi 11 lite 5G NE مقدم من شاومي، بعد أن تربع المتسابق على صدارة الترتيب العام بـ109 نقطة.

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انتهت الجولة الرابعة لكن لم تنتهي جوائز فانتازي في الجول، متصدر الترتيب العام للجولة الخامسة سيفوز بجائزة MiPortable Bluetooth Speaker مقدمة من شاومي.

حدث فريقك قبل غلق باب الانتقالات غدا في تمام الرابعة والنصف عصرًا.