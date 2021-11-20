سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام نانت.. وغياب راموس ودوناروما

بعدما بات جاهزا للمباريات، اختار المدرب ماوريسيو بوكيتينو ألا يكون سيرخيو راموس في قائمة باريس سان جيرمان لمباراة اليوم السبت ضد نانت.

ويستضيف باريس فريق نانت في الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

وكان منتظرا ظهور المدافع الإسباني المخضرم في القائمة إلا أن مشاركته الأولى مع الفريق ستتأجل.

ويفتقد باريس أيضا لخدمات ماركينيوس وبرينسل كيمبيمبي ولايفين كورزاوا ورافينيا وجيانلويجي دوناروما وجوليان دراكسلر.

بينما يتسلح بالثلاثي المرعب ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي ومعهم أنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي.

Le groupe parisien pour la réception du @FCNantes ! 📋🔴🔵#PSGFCN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 20, 2021

وضمت القائمة أشرف حكيمي وماركو فيراتي وجورجينيو فينالدوم.

ويسعى باريس لتعزيز صدارته لترتيب الدوري الذي يتزعمه بفارق 10 نقاط عن لانس الوصيف.

وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء وتنقلها قناة beIN 2.