مران الأهلي - برنامج استشفائي لثلاثي الفريق استعدادا للقاء غزل المحلة

خاض الأهلي مرانه اليوم السبت دون راحة عقب الفوز أمس الجمعة على المقاولون العرب استعدادا لمواجهة غزل المحلة.

وفاز الأهلي على ذهاب الجبل بنتيجة 1-0، ويواجه المحلة يوم الإثنين المقبل على ملعب المحلة.

وأدى محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون تدريبات استشفائية خفيفة على هامش مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

جاءت التدريبات الاستشفائية في إطار البرنامج الموضوع للاعبين عقب خوض مباراة المقاولون أمس وفي إطار التحضير البدني للمرحلة المقبلة.

وقاد كابلو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في المران الصباحي اليوم السبت.

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي جلسة مع سامي قمصان مدرب عام الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش مران اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ثم عقد الجنوب إفريقي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة غزل المحلة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة غزل المحلة المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 4 جولات.