أين بينج شواي؟

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 11:47

كتب : إسلام أحمد

بينج شواي

أين بينج شواي؟

تصدرت لاعبة التنس الصينية بينج شواي أغلفة الصحف الرياضية العالمية اليوم السبت، ليس لتحقيقها إنجاز بل لاختفاءها.

وانضم كبار نجوم عالم التنس، وأبرزهم ناعومي أوساكا وسيرينا ويليامز ونوفاك دجوكوفيتش لمساندة زميلتهم في محاولة الحصول على إجابة.

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بينج اختفت بعد أسبوعين من اتهام تشانج قاولي نائب رئيس الوزراء الصيني السابق وشي جين بينج مساعد الأمين العام بالاعتداء الجنسي عليها.

في 2 نوفمبر الجاري كتبت بينج رسالة عبر موقع Webio الصيني الشهير (مرادف لتويتر في الصين) تدوينة طويلة قالت فيها إنها أُجبرت على ممارسة الجنس قبل 3 سنوات مع تشانج.

ومن ثم تم حذف المنشور سريعا في أقل من 30 دقيقة.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد نفت في وقت سابق وجود أي معرفة بالقضية.

فيما صرّح تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس الجمعة قائلا: "القضية ليست مسألة دبلوماسية ولست على علم بالوضع".

وتضامن نجوم عالم التنس والصحافة العالمية تحت وسم: WhereIsPengShuai#

كتبت اليابانية أوساكا عبر تويتر: "الرقابة ليست مقبولة بأي ثمن".

فيما قالت سيرينا ويليامز: "أشعر بالصدمة لسماع أخبار زميلتي، بينج شواي. أتمنى أن تكون بأمان وأن يتم العثور عليها في أسرع وقت ممكن. يجب التحقيق في هذا الأمر ويجب ألا نبقى صامتين. إرسال الحب لها ولأسرتها خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

كما دعا اتحاد لاعبي التنس المحترفين إلى تضامن اللاعبين للدفاع عن بينج.

من ناحية أخرى قالت هيئة حقوق الإنسان: "من المدهش أن تقبل اللجنة الأولمبية الدولية تأكيدات الحكومة، لا سيما أن لاعبة أولمبية قدمت مزاعم خطيرة".

ودعت الأمم المتحدة لفتح تحقيقا في مزاعم الاعتداء الجنسي على لاعبة التنس حسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية وتضغط على الصين من أجل معرفة الحقيقة.

في المقابل هدد ستيف سيمون رئيس اتحاد التنس النسائي (WTA) بإنه على استعداد لخسارة مئات الملايين من الدولارات من الأعمال في الصين إذا لم يتم تفسير غياب بينج بالكامل ولم يتم التحقيق في مزاعمها بشكل صحيح.

وقال سايمون في مقابلة الخميس مع شبكة سي إن إن: "نحن بالتأكيد على استعداد لسحب أعمالنا والتعامل مع كل التعقيدات التي تصاحبها، لأن هذا بالتأكيد أكبر من العمل، يجب احترام المرأة وعدم مراقبتها".

بينج (35 عاما) حققت ذهبية دورة الألعاب الآسيوية فردي وزوجي في 2010.

كما وصلت لنصف نهائي أمريكا المفتوحة في 2014 فردي سيدات، ونصف نهائي أستراليا المفتوحة 2018 ورولان جاروس 2009 وأمريكا المفتوحة 2017 زوجي.

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