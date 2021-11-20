موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة
السبت، 20 نوفمبر 2021 - 11:43
كتب : FilGoal
في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز سيلعب الزمالك ضد ضيفه البنك الأهلي.
وتنطلق المباراة الساعة 8 مساء يوم الإثنين 22 نوفمبر.
وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط.
بينما البنك الأهلي التاسع ورصيده 6 نقاط.
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