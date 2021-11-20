موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة

في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز سيلعب الزمالك ضد ضيفه البنك الأهلي.

وتنطلق المباراة الساعة 8 مساء يوم الإثنين 22 نوفمبر.

وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط.

بينما البنك الأهلي التاسع ورصيده 6 نقاط.