موعد مباراة غزل المحلة والأهلي في الدوري والقناة الناقلة
السبت، 20 نوفمبر 2021 - 11:41
كتب : FilGoal
في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز سيحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة.
وتنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء يوم الإثنين 22 نوفمبر.
وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 12 نقطة.
بينما غزل المحلة الرابع ورصيده 8 نقاط.
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