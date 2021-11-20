موعد مباراة غزل المحلة والأهلي في الدوري والقناة الناقلة

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 11:41

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون

في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز سيحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة.

وتنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء يوم الإثنين 22 نوفمبر.

وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

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ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 12 نقطة.

بينما غزل المحلة الرابع ورصيده 8 نقاط.

الأهلي الدوري المصري غزل المحلة
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