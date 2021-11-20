صن: مانشستر يونايتد مستعد لبيع لاعبه لـ وست هام في يناير

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد بصدد بيع لاعبه جيسي لينجارد في يناير المقبل إلى نادي وست هام يونايتد.

وأشارت صن إلى أن فريق الشياطين الحمر سيبيع لينجارد (28 عاما) في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة حتى لا يفقده دون مقابل في صيف 2022.

وينتهي عقد لينجارد في يونيو المقبل.

وأراد وست هام يونايتد الظفر باللاعب قبل انطلاق الموسم الجاري لكن يونايتد رفض.

وتألق لينجارد بقميص فريق المطارق خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

خلال فترة إعارته من يونايتد شارك في 16 مباراة مع وست هام وسجل 9 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة.