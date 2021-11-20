المقاولون: تعرضنا للظلم مرة أخرى.. الشكوى لغير الله مذلة

يرى محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في مباراة الأهلي يوم الجمعة التي حسمها الأخير بهدف في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عادل عبر قناة أون تايم سبورتس 2:"حزين مما حدث، قلنا إن الفيديو سيحل جزءا كبيرا من مشاكل التحكيم. تعرضنا للظلم للمباراة الثالثة على التوالي".

وأضاف "الشكوى لغير الله مذلة، قدمنا شكاوى من قبل لكن ما الذي حدث؟ مستوى التحكيم لم يصل لشكل مقبول للجمهور".

وسجل المقاولون العرب هدفا عن طريق فاروقا نور الدين في الشوط الأول لكن أُلغي بداعي التسلل.

واحتسب الحكم أحمد غندور ركلة جزاء للمقاولون بعد لمسة يد على حمدي فتحي لكن بعد مراجعته للفيديو غير قراره.

ونال حمدي فتحي بطاقة حمراء بعد عرقلته للويس إدوارد في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وسجل حمدي فتحي هدف فوز الأهلي على المقاولون ليحقق الفريق فوزه الرابع على التوالي في الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة ورصيده 12 نقطة.

ويحل ضيفا على غزل المحلة يوم الإثنين.